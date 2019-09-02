Transfer döneminin sonuna gelindi. 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu transfer dönemi bitiyor. Futbolseverler internette sıklıkla Transfer sezonu ne zaman bitiyor? Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? Süper Lig'de ilk yarı ne zaman bitiyor? Süper lig’in 4. haftasında hangi maçlar var? sorularını aratıyor. İşte transfer sezonu ile ilgili detaylar…

2019 TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Futbolda 17 Haziran'da başlayan birinci transfer dönemi bugün saat 00.00'da sona erecek.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

"Ara transfer" olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2019 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta tamamlanacak.

SÜPER LİG'DE İLK YARI NE ZAMAN BİTECEK?

Ligde sezonun ilk yarısı 29 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısının 17 Ocak 2020'de başlayacağı sezon, 17 Mayıs 2020'de oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.

Sezonun ilk büyük karşılaşması olan dün oynanan Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşmasının rövanşı, 20. haftada Trabzon'da oynanacak.

Ligin 6. haftasında iki önemli maç yapılacak. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği sezonun ikinci büyük müsabakası Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Aynı haftada Trabzonspor ile Beşiktaş ise Medical Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmaların rövanşları ise 23. haftada yapılacak.

Ligin 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 26. haftada oynanacak.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında sezonun ilk yarısındaki maç, 13. haftada Medical Park Stadı'nda oynanacak. İki takım sezonun ikinci yarısında 30. haftada İstanbul'da karşılaşacak.

Ligin ilk yarısındaki son büyük maç ise 16. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadı'nda oynanacak. Bu maçın rövanşı da 33. haftada Vodafone Park'ta yapılacak.

SÜPER LİG’TE 4 HAFTA MAÇLARI

Alanyaspor-Fenerbahçe

Medipol Başakşehir-Sivasspor

Yukatel Denizlispor-Konyaspor

MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor

Trabzonspor-Gençlerbirliği

Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş

Çaykur Rizespor-Göztepe

Galatasaray-Kasımpaşa

Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor