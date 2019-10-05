2019 Türkiye Güzeli Simay Rasimoğlu: Estetik yaptırmam

22 yaşındaki Simay Rasimoğlu “Herkesin güzellik anlayışı farklı. Ama estetik yaptırmayı kesinlikle düşünmüyorum. Burnum kemerli, dişlerim de böyle kalacak. Kendimi bu halimle daha güzel buluyorum.” dedi.

'Estetiksiz de birinci seçilirdim' demişti

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin yarışmadan önce yaptırdığı burnu ve dudak dolgusuyla tartışma konusu olmuş, “Estetiksiz de birinci seçilirdim” demişti.

Bu haberi de okudular Şevval Şahin kimdir?

Bu haberi de okudular Simay Rasimoğlu kimdir? Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşında?

Müge Dağıstanlı/ POSTA