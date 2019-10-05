2019 Türkiye Güzeli Simay Rasimoğlu: Estetik yaptırmam
2019 Türkiye Güzeli Simay Rasimoğlu tacını taktığı 2 Ekim’den bu yana sosyal medyanın gündeminde. Kraliçeye “Acilen burnunu yaptır”, “O ne dişler”, “Estetik şart” şeklinde yüzlerce acımasız eleştiri geldi
22 yaşındaki Simay Rasimoğlu “Herkesin güzellik anlayışı farklı. Ama estetik yaptırmayı kesinlikle düşünmüyorum. Burnum kemerli, dişlerim de böyle kalacak. Kendimi bu halimle daha güzel buluyorum.” dedi.
'Estetiksiz de birinci seçilirdim' demişti
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin yarışmadan önce yaptırdığı burnu ve dudak dolgusuyla tartışma konusu olmuş, “Estetiksiz de birinci seçilirdim” demişti.
Bu haberi de okudularŞevval Şahin kimdir?
Bu haberi de okudularSimay Rasimoğlu kimdir? Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşında?
Müge Dağıstanlı/ POSTA