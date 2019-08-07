Üniversite hayalini gerçekleştirip bir programa yerleşme hakkı kazanan öğrenciler üniversite kayıt tarihleri ile ilgili bilgileri merak ediyor. İnternette sıklıkla 2019 Üniversite kayıtları ne zaman? Elektronik kayıtlar ne zaman başlıyor? Üniversite kayıtları internet üzerinden yapılır mı? Üniversiteye kayıt için gerekli belgeler nelerdir? sorularına cevap arıyor. İşte üniversite kayıtları ile ilgili merak edilen tüm sorular…

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

- Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri