2019 üniversite taban ve taban puanları... YÖK Atlat tercih robotu...
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yüz binlerce üniversite adayı üniversitelerin taban ve tavan puanlarını araştırmaya koyuldu. Başarı sırasına göre tercihte bulunacak olan adaylar bir yandan da YÖK Atlas tercih robotunun nasıl çalışacağını sorguluyor.
ÖSYM 17 Temmuz Çarşamba 01.15'te YKS sonuçlarını açıkladı. Sonuçların 18 Temmuz'da açıklanacağı belirtilmişti, bir gün önceden açıklanan sonuçlar büyük sürpriz yaratırken adaylar, üniversite taban ve tavan puanlarını yoğun bir şekilde aratıyorlar. Puan durumuna göre tercihler yapılacak. Bu nedenle YÖK Atlas'ın resmi sayfası da ziyaretçi akınına uğruyor.
YÖK ATLAS ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI
YÖK ATLAS NASIL KULLANILIR?
YÖK Atlas kullanımı basit olup güvenilir bir kaynaktır. YÖK atlas ile ister üniversite seçerek ister herhangi bir yükseköğretim programı seçerek tercihlerinizi yapabilirsiniz. Aynı zamanda Lisans Tercih Sihirbazı ve Önlisans Tercih Sihirbazı ile 2018 ÖSYS ile öğrenci alan lisans ve önlisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz. Öncelikle aşağıdaki linke tıklayarak açılan sayfadan lisans ve önlisans tercih sihirbazı ile YÖK lisans atlasına ulaşabilirsiniz.
YÖK LİSANS - ÖNLİSANS ATLASI KULLANIMI
“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.
“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.
Açılacak sayfalarda aşağıdaki detayları bulacaksınız:
Yükseköğretim Girdi Göstergeleri:
Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları
Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı
Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler
Yerleşenlerin geldikleri iller
Yerleşenlerin öğrenim durumu
Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri
Yerleşenlerin mezun oldukları liseler
Yerleşen okul birincileri
Taban puan ve başarı sırası istatistikleri
Yerleşen son kişinin profili
Yerleşenlerin YGS/LYS net ortalamaları
Yerleşenlerin YGS puanları
Yerleşenlerin YGS başarı sıraları
Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri
Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)
Yerleşme koşulları
Yükseköğretim Süreç ve Çıktı Göstergeleri:
Öğretim üyesi sayısı ve unvan/uyruk dağılımı
Kayıtlı öğrenci sayısı
Kayıtlı yabancı öğrenci sayısı
Programdan mezun olan öğrenci sayısı
Değişim Programları ile giden/gelen öğrenci sayısı
Yatay geçiş ile gelen öğrenci sayısı