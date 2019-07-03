1877’den beri düzenlenen Wimbledon, tenisin en prestijli ve en eski turnuvası olarak önemini koruyor. Çim kortta oynanan müsabakalar tenisin en önemli yıldızlarını karşı karşıya getiriyor. Kortların en iyilerinin olduğu sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon internette merak ediliyor. Peki, 2019 Wimbledon Tek Erkekler final karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

2019 WİMBLEDON TEK ERKEKLER FİNAL KARŞILAŞMASI NE ZAMAN?

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon, 1 Temmuz’da başladı. 133. kez organize edilen Wimbledon’da finaller 13- 14 Temmuz’da oynanacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasını bu yıl da kariyerinin sonlarında olmasına rağmen zirvedeki yerini koruyan Roger Federer, Fransa Açık Tenis Turnuvası'nı kazanarak görkemli dönüş yapan Rafael Nadal, Sırp raket Novak Djokovic erkeklerde, Japon Naomi Osaka, ABD’li Serena Williams ve Ashleigh Barty de kadınlarda görkemli turnuvanın favorileri olarak mücadele ediyor.

2019 Wimbledon'da toplam 38 milyon sterlin ödül dağıtılacak. 14 bin 979 seyirci kapasiteli merkez kortta tek kadınlar finali 13 Temmuz'da yapılacak.

14 Temmuz'da oynanacak tek erkekler finali ise DMAX’ta saat 16:00’da ekranlara gelecek. Hem kadınlar hem de erkekler finalinde kazananlara ise 2 milyon 350 bin sterlin para ödülü verilecek.

WİMBLEDON TENİS TURNUVASI HAKKINDA

En eski tenis turnuvası özelliğini taşıyan Wimbledon, ilk defa 9 Temmuz 1877 tarihinde yalnızca erkeklerden oluşan Britanyalı 22 tenisçinin katılımıyla düzenlendi. 23 Temmuz 1868'de kroket (krikete benzer bir açık hava oyunu) oynanması için kurulan, 1877'de ise "All England Lawn Tenis ve Kroket Kulübü" adını alan tesislerdeki ilk turnuvayı, Spencer Gore kazandı. 1884 yılında tek kadınlar ve çift erkekler kategorileri de turnuvaya eklenirken, çift kadınlar ve karışık çiftler ise 1913 yılında organizasyona dahil edildi.

Tenisin en prestijli organizasyonları arasında yer alan Wimbledon Turnuvası, kendine özgü kurallarıyla ayrı bir yere sahip. 1909'dan beri "koyu yeşil" ve "mor"un resmi renkler kabul edildiği turnuvada, yönetmelik gereği kortların arkasındaki fonun ''koyu yeşil'' olma zorunluluğu var. Yazılı olmasa da tenisçilerin "beyaz giyinme zorunluluğu", korta giriş ve çıkış protokolü gibi birtakım kurallar da bulunuyor. Kurallar, yalnızca 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda uygulanmadı.

Wimbledon, çim kortta oynanan tek grand slam turnuvası olma özelliğini de taşıyor. Çim yüzeyde top, sert ve toprak korttan daha yüksek bir hıza kavuşuyor. Topların yerden fazla yükselmediği çim kort, sert servis kullanan ve güçlü vuruşları olan oyunculara avantaj sağlıyor.

İki hafta süren turnuvada, ortadaki pazar günü "Middle Sunday" olarak anılıyor ve o gün maç yapılmıyor. Maç sırasında yağmur yağması halinde merkez kort dışındaki sahaların üzeri brandayla kapanıyor ve karşılaşmalara yağmur molası veriliyor.