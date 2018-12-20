Türkiye'de milyonlarca vatandaş zengin olma hayali ile 2019 Yılbaşı Özel Milli Piyango bileti alıyor. Yeni yıla 11 gün kala bilet satışları hızlanırken henüz bilet almayanlar "2019 Yılbaşı Milli Piyango bileti ne kadar? Büyük ikramiye kaç lira?" sorusunu soruyor.

YILBAŞI ÖZEL MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE KADAR?

2019 Yılbaşı Özel Milli Piyango'sunda tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet 17,5 liradan satılıyor.

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 70 milyon lira olarak belirlendi. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin lira olacak.

31 Aralık 2018’de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek.

Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin lira olacak. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet de 17,5 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 29 Kasım Perşembe gününden itibaren piyasaya sürülecek.

Vatandaşlara daha yaygın hizmet verilmesi ve kağıt kullanımında tasarruf sağlanması amacıyla 29 Temmuz 2018 çekilişinden geçerli olmak üzere Milli Piyango biletlerinin sayısal oyun bayilerinden de satışına başlandı. Bu kapsamda vatandaşlar yılbaşı özel çekilişinde, seyyar ve sabit bayilerden geleneksel olarak basılı Milli Piyango biletlerini alabilecekleri gibi, yurt çapında sayıları 5 bini bulan sayısal oyun bayilerindeki oyun makinelerinden de temin edebilecek.