YKS ek yerleştirme tercihleri başlıyor! İşte YKS ek yerleştirme kılavuzu!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme işlemleri başlıyor. Peki, 2019-YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman başlıyor? 2019 YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? Üniversite ek yerleştirmeleri başladı mı? İşte 2019 YKS ek yerleştirme kılavuzu ve 2019 ek yerleştirme tarihleri…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri 5 Eylül’de alınmaya başlanacak. ÖSYM tarafından 2019-YKS sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri yapılacak.
Adaylar, 2019-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 05-11 Eylül 2019 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapabilecek. ÖSYM 2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunu da yayınladı.
YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
Adaylar Ek yerleştirme işlemleri, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapabilecek.