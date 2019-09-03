Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri 5 Eylül’de alınmaya başlanacak. ÖSYM tarafından 2019-YKS sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri yapılacak.

Adaylar, 2019-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 05-11 Eylül 2019 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapabilecek. ÖSYM 2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunu da yayınladı.

YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Adaylar Ek yerleştirme işlemleri, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapabilecek.



