Üniversite hayali kuran gençler gitmek istedikleri bölümleri belirleyecekleri YKS tercih işlemlerine başladı. Uzmanlar, öğretmenler ve tercih danışma merkezleri aracılığıyla üniversite tercihlerini gerçekleştiren adaylar için heyecanlı süreç devam ediyor. Peki, 2019 YKS tercihleri nasıl yapılır? YKS tercihleri ne zaman bitiyor? Adaylar tercihte nelere dikkat etmeli? İşte YKS tercihleri ile ilgili detaylar…

2019 YKS sınav sonucunun açıklanması ve YKS kılavuzunun yayınlanmasının ardından şimdi de öğrenciler için tercih maratonu başlıyor. Üniversite hayali kuran adaylar gelecekteki mesleklerini belirleyecek üniversite tercihlerini yapmaya başladı. Öğrenciler YKS puanlarına göre üniversite tercihlerini 29 Temmuz Pazartesi gününe kadar yapılabilecek.

YKS TERCİHLERİNDE NELERE DİKKAT ETMELİ?

Adayların tercih yapmadan önce ilk olarak bilmeleri gereken şey TYT puanları ile yalnızca önlisans program tercihi yapabilecek olmaları. Adayların Lisans tercihi yapabilmeleri için AYT’den 180 ham puan almış olmaları gerekiyor.

Adayların dikkat etmeleri gereken ikinci nokta ise ‘Yerleştirme Puanı ve Sıralaması’ sütunu anlamına gelen Y-TYT, Y-SAY, Y-EA, Y-SÖZ, Y-DİL puan türleri ve karşılarındaki sıralamalar.

Tercihlerin, başarı veya puan sıralamasına göre yapılması gerekiyor. Özellikle lisanstan (4,5,6 yıllık) tercih yaparken başarı sıralamasını baz almak gerekiyor. Önlisanstan (2 yıllık) tercih yaparken ise başarı sıralamasına bakıldığı gibi puana göre de tercih yapılabiliyor.

Adaylar için önemli diğer bir nokta ise öğrencilerin tercih yapmadan önce gitmek istedikleri bölümü ve okulu iyi araştırmaları gerektiği. Öncelikle adaylar kazandıklarında pişman olmayacakları bölümü tercih etmeliler. Çünkü adayların gitmek istemeyeceği yerleri boşta kalırım düşüncesi ile tercih etmesi ve öğrenci yerleştiği üniversiteyi ya da bölümü beğenmediğinde kayıt yaptırmaması ya da yaptırdıktan sonra pişman olması durumu sıkça yaşanıyor. Bir sonraki sene tekrardan sınava girmek istediğinde OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) yarı yarıya düşüyor.

YKS tercihlerini yapacak öğrencilerin 24 tercih hakkı bulunuyor. Öğrenciler, bu 24 tercih hakkının hepsini kullanabilirler veya tek bir tercihte de bulunabilirler. Adayların listeyi hazırlarken hayallerini kurdukları üniversitelere mutlaka yer vermeleri gerekiyor.

Adayların vakıf üniversiteleri ve bursluluk koşullarına dikkat etmeleri ve sisteme giriş yaparken program kodlarını yanlış yazmamaları gerekiyor. Bazı programların özel şartları bulunuyor. Bu şartları sağlamayan öğrenciler kayıt esnasında hüsrana uğrayabilirler.

YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN