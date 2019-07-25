2019 YKS tercihleri nasıl yapılır? YKS tercihleri ne zaman bitiyor?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019 YKS’ye ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile tercih sürecindeki adaylara bazı hatırlatmalarda bulundu. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır? YKS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte YKS tercihleri ile ilgili bilmeniz gerekenler…

ÖSYM’DEN ADAYLARA UYARI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) tercih sürecine ilişkin hazırlanan video ile adaylara hatırlatmalarda bulundu. Aygün, Twitter hesabından "2019-YKS tercih sürecindeki adaylarımıza bazı hatırlatmalar" mesajıyla, 15-16 Haziran’da uygulanan 2019-YKS’ye yönelik video paylaştı.

KILAVUZ DİKKATLE OKUNMALI, ŞİFRE PAYLAŞILMAMALI

ÖSYM’nin internet sitesinden erişilebilen 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun dikkatli şekilde okunmasının istendiği videoda, elektronik ortamda yapılan tercih işlemi sırasında gerekli şifrenin başkalarıyla paylaşılmaması uyarısında bulunuldu.

TERCİH YAPABİLMEK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Yükseköğretim programlarına başvurabilmek için en az kaç puan alınması gerektiği bilgisinin verildiği videoda, ön lisans programlarını tercih edebilmek için TYT puan türünde en az 150, özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek için TYT puan türünde en az 150, merkezi genel yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde en az 180 puan almak gerektiği hatırlatıldı.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Videoda, 23-29 Temmuz tarihlerindeki tercih süresi içinde, yapılan tercihlerin güncellenebilme imkanı olduğu belirtilerek, ÖSYM’nin internet sitesinden yapılmayan tercihlerin geçersiz sayılacağı uyarısında bulunuldu.

ENGELLİ ADAYLARIN ÖZEL YETENEK PROGRAMLARINA ALIMI NASIL OLACAK?

Engelli adaylara yönelik önerilerin yer aldığı videoda, özel yetenek gerektiren yükseköğretim programlarına öğrenci alımının nasıl olacağı noktasında da bilgi veriliyor.

İŞTE ÖSYM’NİN PAYLAŞTIĞI VİDEO





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