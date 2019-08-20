Bu yıl içinde 8 bin bekçi görevine başlayacak. 1. dönem adayları için parkur bilgileri geçilmiş sınav talimatı adaylarla paylaşılmıştı. Şimdi 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı için adaylar bekliyor.

Dün Polis Akademisi bir duyuru geçti ve sınav tarihlerini ile sınav giriş belgelerini açıkladı. Peki, sınav ne zaman yapılacak?

2. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 14.00’da “2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ











