Norveç Kamu Yolları İdaresi'nin paylaştığı verilere göre 2019 yılında başkent Oslo'da trafik kazaları sonucu yalnızca bir kişi öldü. Norveç genelinde ilk defa bir sene boyunca 16 yaşın altında kimse trafik kazası nedeniyle ölmedi. Oslo'da trafik kazaları nedeniyle ölenlerin en az olduğu ikinci yıl ise 3 kişinin hayatını kaybettiği 2017. 1975'te bu sayu 41'di. Norveç, 2017'de Avrupa'da trafik kazalarına bağlı ölümlerin en düşük olduğu ülke olarak kayda geçti. Ülkede 2017'de her bir milyon kişiden 20'si trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kıtanın en güvenli ülkelerinden İngiltere'nin başkenti Londra'da ise her bir milyonda trafik kazaları nedeniyle ölenlerin sayısı 30. Trafik güvenliği açısından Avrupa'nın en en tehlikeli ülkeleri arasında gösterilen Romanya ve Bulgaristan'da ise bu sayı 90.

44 yılda, 41'den 1'e düştü

Norveç, trafik kazalarında ölenlerin sayısını en aza indirmek için 'Vision Zero' politikasını uyguluyor. Bu kapsamda motorlu taşıtlar için büyük oranda kısıtlanırken bisiklet yolları genişletiliyor. Bunun sonucu olarak bisiklet kullanımı artıyor.











