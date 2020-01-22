Yapılan araştırmalara göre Türkiye, e-ticarette henüz yolun başında görülüyor. 2019 yılında ülkemizdeki insanların sadece yüzde 34’ü internetten ürün ya da hizmet satın aldı. AB ülkelerinde bu oran yüzde 70’in üzerine çıkıyor. Toplam perakende içinde e-ticaretin payı Türkiye’de yüzde 5,3. AB’deyse bu oran ortalama yüzde 9 ve hızla artmaya devam ediyor.

Oysaki uygun fiyatlı ürün ve hizmet seçenekleri sunma özelliğiyle e-ticaret sektörü, her tüketicinin alım gücüne hitap edebiliyor. Bu durumda özellikle sektörün aktörleri ile tüketicilerin birbirlerine entegrasyonundaki eksiklik, e-ticaretin geniş kitlelere yayılmasının önündeki engellerden biri olarak değerlendiriliyor. Sektör profesyonelleri, Türkiye’nin e-ticarette gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı kapatarak mevcut potansiyelini gerçeğe dönüştürmesi için, yenilikçi uygulamalara ihtiyaç olduğuna dikkat çekiyor.

Akakçe, bu ihtiyaçtan yola çıkarak, e-ticaretin daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak amacıyla Broşür projesini hayata geçirdi. Akakçe, kendi geliştirdiği tarama ve katalog sistemiyle broşürler yayına çıkar çıkmaz bunları online dünyanın fiyatlarıyla bir araya getirerek, tüketici için en anlaşılır şekilde yayınlıyor. Bu sayede bir yandan geleneksel e-ticaret kullanıcısına broşür bilgisi verirken, diğer yandan da broşür bakma alışkanlığı olan geniş kitlelere sayısallaştırılmış ve akıllandırılmış broşürler sunarak, bu kanal farkını kapatmayı ve e-ticaretin çok daha geniş kitlelere yayılmasını hedefliyor.

Fiyatların hem kendi içinde hem de e-ticaret sitelerindeki fiyatlarla karşılaştırılmasını sağlayan Akakçe, bu sayede online ve offline perakende arasında köprü görevi görüyor.

Şu anda Akakçe’de toplamda Türkiye’nin 76 ilini kapsayan yaklaşık 6.000 broşür yayınlanıyor. Bu sayı her geçen gün artıyor. Bu çalışma sayesinde Akakçe, aylık trafiğine 1 milyonun üstünde yeni kullanıcı eklerken, 3,5 milyon ekstra sayfa gösterimi kazandı. Yeni kazanılan bu kitle daha önce e-ticarete hiç katılmamış tüketicilerden oluşuyor. Böylece Akakçe, çeşitli nedenlerle bugüne kadar e-ticarete uzak kalmış kesimi de online perakendeye dahil etmeyi başardı.

Proje hayata geçtikten kısa bir süre sonra Google aramalarında üst sıralara doğru yükselmeye başladığını dile getiren Karataş, sözlerine şöyle devam etti: “Beklediğimizden çok daha büyük bir ilgi gördü ve tüketiciler bize broşürlerini takip etmek istedikleri pek çok yeni firmanın ismini yollamaya başladı. Biz de bu sayede takip ettiğimiz broşür miktarını artırdık. Yerel perakende satıcılarının, yerel marketlerin de broşürlerini listelemeye başladık. Biz hala projeye yeni firma ve onun broşürlerini eklemeye devam ediyoruz. Coğrafi olarak Türkiye’nin yüzde 96’sını kapsayan broşürler Akakçe’de yer alıyor.”