2019’da YouTube’da en çok izlenen videolar

Eskiden pek çok dizi ve filmi izlemek için tek alternatifimiz televizyondu. Fakat internetin hayatımıza girmesi, bu durumu tamamen değiştirdi. Artık bir içerik izlemek istediğimizde pek çok farklı alternatif mevcut. Üstelik artık kendi videolarınızı yayınlayabileceğiniz bir kanal kurmanız bile çok zor değil. Bunun için tek ihtiyacınız olan şey ise parlak bir fikir, internet ve YouTube üyeliği.

Çocukların meslek seçimi değişti

Günümüzde özellikle ilkokul çağındaki çocuklar arasında en popüler meslek YouTuber’lık diyebiliriz. Eskiden çocuklar doktor, öğretmen, mühendis olmak isterken şimdilerde YouTuber ve Instagram fenomeni gibi farklı mesleklere, farklı alanlara ilgi duyuyorlar. Bilindiği üzere YouTuber olmak pek de zor değil. Az önce de belirttiğimiz üzere tık alacak bir video çekmeniz, biraz takipçiye erişmeniz YouTube üzerinden para kazanmanız için fazlasıyla yeterli.

