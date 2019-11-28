2019’un en iyi 10 filmi

Yönetmenliğini Lorene Scafaria’nın yaptığı dram ve biyografi türündeki Hustlers bir Wall Street hikâyesi.

Müşterilerine şantaj yapmak isteyen eski bir striptizcinin hayatı anlatıyor. Filmin kadrosunda Constance Wu, Jennifer Lopez ve Julia Stiles gibi isimler yer alıyor.

9. A Beautiful Day in the Neighborhood

Amerika’nın sevilen ünlülerinden Fred Rogers ve ödüllü gazeteci Tom Junod arasındaki arkadaşlığa odaklanıyor. Gerçek olaylara dayanan filmde alaycı gazeteci Junod, gönülsüzce Bay Rogers hakkında bir yazı yazmayı kabul eder ve ikili birbirini tanıdıkça gazetecinin hayata olan bakış açısı değişir.

8. Dolemite Is My Name

“Dolemite Is My Name” 1970’lerde kaydettiği Dolemite komedi albümleri ve 1975 yapımı “Dolemite” filmi ile tanınan komedyen ve oyuncu Rudy Ray Moore’un hayatına odaklanıyor. Muhabbet tellalı ve kenar mahalle kahramanı bir karaktere hayat veren oyuncu “The Human Tornado”, “The Monkey Hu$tle” ve “Petey Wheatstraw” filmlerinde de aynı karakter olarak boy gösterdi. Sevilen komedyen 2008 yılında hayatını kaybetti.

7. Knives Out

Bu senenin çok konuşulan yapımlarından Knives Out, Rian Johnson yönetmenliğinde çekildi. Kadrosunda Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas gibi isimleri barındıran film polisiye, komedi ve dram türlerinde.

6. Parasite

Park Ailesi'yle tanışın: soyla gelen servetin klasik bir tablosu. Diğer yanda ise Kim Ailesi, sokak zekası bakımından zengin ama başka hiçbir zenginliğe sahip değil. Şans veya kader olsun, bu iki ev halkı bir şekilde bir araya gelir ve Kim ailesi altın bir fırsatın varlığını hemen sezer. Kolej çağındaki Ki-woo tarafından manipülasyon konusunda yetiştirilen Kim çocukları, öğretmen ve sanat terapisti görevleriyle kendilerini Park ailesinin arasına çabucak yerleştirir. Kim'ler “vazgeçilmez” lüks hizmetler sunarken, Parklar ise habersizce evlerindeki her şeyi Kim ailesine kaybetmektedir. Ancak kısa sürede bu düzen bir tehditle karşılaşır. Asalak bir misafir Kim ailesinin yeni keşfettikleri konforu tehdit eder hale geldiğinde, vahşi ve zorlayıcı bir üstünlük mücadelesi patlak verir. Bu mücadele Kim ve Park aileleri arasındaki kırılgan ekosistemi yıkmakla tehdit etmektedir...

5. Little Women

Yönetmen Greta Gerwig imzalı Küçük Kadınlar, İç Savaş sonrası ABD’de hayatta kalma mücadelesi veren dört kız kardeşin öyküsünü konu alıyor. Emma Watson, Florence Pugh ve Saoirse Ronan filmin kadrosundaki bazı isimlerden.

4. Marriage Story

Noah Baumbach tarafından yönetilen Marriage Story yine yılın çok konuşulan yapımları arasında. Adam Driver, Scarlett Johansson, Laura Dern gibi isimleri kadrosunda barındıran film, konusunu adında saklıyor. Evlilikleri dağılmak üzere olan bir çiftin hikâyesi filmin odağına oturuyor.

3. Once Upon a Time…in Hollywood

Kadrosuyla dudak uçuklatan Quentin Tarantino’nun son filmi Bir Zamanlar… Hollywood’da, yine senenin dikkat çeken yapımlarından. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie gibi isimlerin oynadığı film bir Hollywood eleştirisi.

2. The Irishman

Bu yıl sık sık anılan Martin Scorsese imzalı Netflix filmi The Irishman, Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci gibi yıldız oyuncuları kadrosunda barındırıyor. Gerilim ve biyografi türlerindeki yapım gerçek bir olaydan ilham alıyor. Frank Sheeran’ın hayatı filmin merkezinde.

1. Pain and Glory

Sinema tarihine adını kazıyan yönetmenlerden birisi olan Pedro Almodóvar’ın son filmi Acı ve Zafer, listenin ilk sırasında. Kadrosunda Antonio Banderas, Asier Etxeandia ve Leonardo Sbaraglia’nın dikkat çektiği film, yönetmen Salvador Mallo’nun seçimleri ve iz bırakan olaylarını anlatıyor.



