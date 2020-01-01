Geçtiğimiz 1 yılda bu kapsamda en çok nemalanan altın oldu. 2018’in son günlerinde 216 lira olan altının gram fiyatı dün itibarıyla 291 liranın üzerine çıktı. Buna göre yıllık kazanç yüzde 34.7 oldu. 2020’de 300 liranın üzerine çıkacağıyla ilgili görüşler ağır basıyor.

Dolarda sınırlı yükseliş

Borsa da 2019’da uçuşa geçti ve rekordan rekora koştu. Dün 115 bin puanı devirerek rekor tazeleyen borsadaki yıllık artış yüzde 27.8 oldu. Borsa 2018’in son gününde 90 bin puanın hafif üzerindeydi. 2018’in ortalarında 7.20’leri gören dolar, yılın sonlarına doğru alınan tedbirlerle 5.20’lere geri çekilmişti. Dün itibarıyla 5.94 olan dolardaki yıllık artış yüzde 14 seviyesinde oldu. Bu, yılsonu için hedeflenen yüzde 12’lik enflasyonun çok az üzerinde bir artış demek.