Yumurta rekoru

Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner'ın Instagram'da paylaştığı bebeğinin fotoğrafı 18 milyon kişi tarafından beğenilen fotoğrafın rekoru, alt tarafı bir yumurta fotoğrafıyla kırıldı. @world_record_egg hesabı 4 Ocak'ta bir yumurta fotoğrafı paylaşıp altına "Hadi gelin beraber bir rekor kıralım ve bu fotoğrafı dünyanın en çok beğenilen fotoğrafı yapalım. Bu rekor şimdi (18 milyonla) Kylie Jenner'a ait! Hadi halledelim şu işi!" yazdı. Fotoğrafın amacına ulaşması ise çok uzun sürmedi.

Hamile Jessica Simpson'ın ayakları

ABD'li şarkıcı Jessica Simpson, hamileliği döneminde önce şiş ayaklarını paylaşarak takipçilerinden ödem atmak için tavsiye istedi. Bu fotoğraf gündem oldu. Doğumdan sonra ise ödemden kurtulan ayağını paylaşarak hamile takipçilerine teselli verdi. Bir hamilenin ayağından çok daha fazla anlam taşıyan fotoğraf, kadınların birbirleriyle bağ kurması açısından önemli.

Özel jette, 'aileden daha değerlisi yok' paylaşımı

Rapin önde gelen isimlerinden Cardi B'nin özel jetinde muhtemelen 'air wifi' ile paylaştığı fototğrafı gündem oldu. Açık sözlü açıklamalarıyla sık sık konuşulan genç rapçi, kızıyla sarılarak uyuduğu fotoğrafını paylaşarak "Aileye ayrılan vakitten daha değerli bir şey yok" notunu düştü.

Fahriye ve Burak çiftinin oğlu Karan

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, sekiz aylık oğulları Karan'ın yüzünü geçtiğimiz günlerde ilk kez gösterdi. Fahriye Evcen'in, oğluyla evlerindeki kanepede çektirdikleri fotoğraflara, 2 milyondan fazla beğeni geldi.

Harry ve Meghan'ın Archie ile ilk fotoğrafı

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden Meghan Markle ve Prens Harry çifti, şu anda 8 aylık olan oğulları Archie'nin ilk fotoğrafını doğumdan iki gün sonra resmi Instagram hesaplarından paylaştı. O kareler, Sussex Dük ve Düşesi'nin bir aile olarak kamuoyuna verdikleri ilk görüntü niteliği taşıyordu. Fotoğrafı 8 ay içinde yaklaşık 3 milyon kişi 'like'ladı.

Can Yaman'ın yarı çıplak İtaly pozu

İlginç açıklamalarının yanı sıra Instagram gönderileriyle de gündemden düşmeyen oyuncu Can Yaman, Instagram'ın topluluk kurallarına aykırı bulup kaldırdığı yarı çıplak İtalya pozunu, 'resmi olarak yasaklı fotoğraf' notuyla yeniden paylaştı.

21 yaşındaki Kanadalı şarkıcı Shawn Mendes'in, iç çamaşırı devi Calvin Klein için verdiği pozlar tüm dünyayı heyecanlandırdı. 2019'un en iyileri listesi, üstsüz bir Shawn Mendes olmadan düşünülemezdi.

Baby Yoda taslağı

2019'un en sevilen 'internet karakteri' Bebek Yoda'nın taslak halini, yaratıcısı Jon Favreau paylaştı. The Mandalorian isimli bilim kurgu dizisinin kahramanı olan Bebek Yoda, tüm dünyanın yüzünde tebessüm oluşturmayı başardı. Bebek Yoda'nın ilk hali, "Her zaman çok sevimliymiş" dedirtti.

Stormi'nin ilk kayağı

ABD'li iş insanı Kylie Jenner, kızı Stormi'yi kayak yaparken paylaştı. 'Evrenin en cool' çocuğu yapılan Stormi'nin gerçekten de öyle olduğu bu videoyla kanıtlanmış oldu. Kayağın ipini başkası çekse de Stormi'nin en 'cool' çocuk olduğu gerçeği değişmiyor.

Lizzo'nun 'minik' çantası

2019 Amerikan Müzik Ödülleri'nin kırmızı halısında en dikkat çeken kişi, dikkat çekmesi zor boyutlardaki çantasıyla Lizzo oldu. Söz konusu Valentino marka çantanın dünyada sadece 3 tane olduğunu hatırlatmakta fayda var.































