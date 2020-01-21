2019’un son çeyreğinde en çok satan iPhone modelleri hangileri?

Onur Binay/posta.com.tr

Eylül 2019'da piyasaya sürülmesinin ardından iPhone 11 ve iPhone 11 Pro, yılın son çeyreğinde ABD'de satılan tüm iPhone'ların % 69'unu oluşturdu. CIRP tarafından yayınlanan son veriler, iPhone 11 modelinin iki cihaz arasında daha popüler olduğunu gösteriyor.

Toplam iPhone satışlarının %39’luk bir kısmına sahip olan iPhone 11’in iPhone 11 Pro'ya göre daha ucuz olduğundan satış rakamlarını etkilemiş olabilir.

Alıcılar, sadece 599 dolarlık fiyatla iPhone XR'yi bütçe dostu olarak seçmiş gibi görünüyor. Bu, raporun neden iPhone'un ortalama satış fiyatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 30 dolar düştüğünü de açıklayabilir. Apple, ayrıca iPhone 11'i 2018'de iPhone XR'den daha düşük bir başlangıç ​​fiyatıyla sattı, bu nedenle ortalama satış fiyatının daha fazla düşmemesi şaşırtıcı olabilir.

CIRP verileri ayrıca, alıcıların bu yıl en düşük telefon depolama kapasitelerine gittiğini ve daha büyük seçeneklere yükseltmek için ödeme yapmak yerine 64 GB'ı seçtiğini gösteriyor.

Apple 28 Ocak'ta kendi kazançlarını paylaşacak, bu yüzden işlerin nasıl gittiğini duymak çok ilginç olacak. Apple artık gerçek iPhone satış rakamlarını paylaşmıyor, bu nedenle Apple'ın kazançlarıyla ilgili hacim açısından tam olarak ne anlama geldiğini çözmek için CIRP gibi analistlere ve kıyafetlere hala bağlı olacak.



