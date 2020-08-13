Moda endüstrisi 2020-2021 sezonu için hiç beklemediği durumlarla karşılaştı. Başta covid olmak üzere bazı aksilikler moda dünyasına damgasını vurdu. Bernotti79, 2020-21 Sonbahar/Kış koleksiyonlarıyla sezonun öne çıkan moda trendlerini derledi.

Trenchcoat’larda 70’lere dönüş

Moda geçmişi, dönem stillerini ve bu stilleri günümüzle yeniden yorumlamayı sever. 2020-2021 Sonbahar/Kış trenchcoat trendlerinde de 70’li yıllara dönüş var.

Vücudu kaplayan paltolar

2020-2021 Sonbahar/Kış sezonunun ceket ve palto trendlerinde öne çıkan siluetlerinden biri de hacimli oversize tasarımlar. Vücudu kaplarken rahat ve aynı zamanda da son derece sofistike ve lüks hissi veren bu paltolar, adeta podyumda 80ler döneminin Yukarı Doğu Yakası kızlarını selamlıyor hissi yarattı

Kürkler

Önümüzdeki kış dondurucu soğuklarla karşılaşacak olursak bu devasa kürkler sayesinde kimse kışa hazırlıksız yakalanmayacak. Tasarımcıların yaratıcılığını sergilediği kürk görünümü veren örgüler, sürdürülebilir kürkler ve yeni nesil suni peluşlar yeni sezonda göreceğimiz modeller arasında.

Ekose her zaman moda

Modanın dilinden anlayanlar iyi bilir ki ekose, uzun bir süredir moda dünyasının tasarımlarında ana dili gibi konuşturduğu bir desen. Neredeyse her sezon farklı tasarımcıların koleksiyonlarında farklı siluetlerde podyuma çıktı ekoseler. 2020-2021 Sonbahar/Kış sezonunda yine diğer markalar da bu deseni kullanarak, kendi estetik anlayışlarına göre çeşitli tasarımlar ortaya koydu. Markalar yavaş yavaş ekoseli modelleri sunmaya başladı bile

Denizci stili

2020-2021 Sonbahar/Kış modası, yeni sezonda klasik Amerikan tarzına da yeni bir soluk getiriyor. İri gold düğmeli lacivert blazer ceketler, tekne stilini andıran şeritli hırkaları bu yıla damga vuracak gibi…

Püsküller yine moda

Geçen sene itibariyle tüm büyüleyiciliğiyle kullanışlı hale getirilen ve trend olan püsküller, bu sefer de 2020-2021 Sonbahar/Kış moda trendleri için soğuk havalara daha iyi uyum sağlayabilecek tasarımlara uyarlanmış.

Çanta ve cüzdanlar

2020 sonbahar kış modasında kalın zincirli çantalar ve minimal cüzdanlar da bu senenin dikkat çeken aksesuarları arasında yer alıyor.