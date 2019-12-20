Akrep burcu kadını ve erkeği olarak geçmiş yıllarda çok güçlü bir Satürn dönemi geçirdiniz. Malum Satürn, ders verir, disipline eder. 2020 siz Akrepler için köklü kararlar yılı olacak. Güçleneceksiniz, liderlik vasfınız öne çıkacak. Kendinizi geliştireceksiniz. İnatçı tavırlarınızın ardındaki neden anlaşılmasa da size daha sonra hak verecekler. Kendinizi yeniden yapılandıracaksınız. Bu yıl tek yapmanız gereken sabırlı olmak. Bolluk, bereket gezegeni Jüpiter, bu yıl iletişim evinizde köklü değişimler gezegeni Plüton ve disipline eden Satürn’le birlikte hareket edecek. Mart ve temmuz arasında Satürn iletişim evinizden kısa süreliğine ayrılacak, aile ve yuva evinizde ilerleyerek ilişkilerinizi denetleyecek. İletişim evinizdeki Jüpiter sayesinde konuşma kabiliyetinizi iş yerinde başarılı bir şekilde kullanacaksınız. İşinizle ilgili konularda tatlı dilli ve politik davranmanın avantajlarını göreceksiniz. Başarılı çalışmalara imza atarak, işinizde manevi tatmin sağlayacaksınız.





2020 Akrep burcu iş hayatı

Bu yıl seçim hakkınızı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Uzun yollar ve seyahatlerin gündeme gelmesiyle yoğun bir tempoya gireceksiniz. Arkadaşlarınızla bağlarınız güçlencek. Yurt dışında yaşayan arkadaşlarınızdan yardım göreceksiniz. Yeni kazanç kapıları için çevredeki fırsatlardan faydalanacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda ilgi çekeceksiniz. Yönetici gezegeniniz Plüton iletişim evinizde yılın büyük bir kısmında Jüpiter ve Satürn’le birlikte hareket edecek. Mart ve temmuz arası ortaklıklar ve işbirliği önem kazanacak. 29 Haziran’dan sonra savaşçı Mars, çalışma ve sağlık evinizde ilerleyecek. Yılın ikinci yarısında cesur ve kararlı davranacaksınız. İş yaşamında bu kadar ısrarcı olmayın. Üstünüze vazife olmayan konularda da çaba sarf ederek, yoğun günler geçirebilirsiniz. Başkalarının para kazanması size de kazandırabilir. Birlikte iş yaptığınız kişilerle ilişkilerinizi canlı tutacak ve alacağınız desteklerle yararlı çalışmalar yapacaksınız. Maddi fırsatlar sizi bırakmayacak, her türlüsü ayağınıza gelecek. Olayların bol olduğu bir yıl olacak. Abartılı harcamalardan bütçeniz olumsuz etkilenebilir, dikkat edin.





2020 Akrep burcu aşk hayatı

Uranüs yıllarca karşıt burcunuzda ilerleyecek. Sınırsız özgürlük sizden yana olacak. Yaşamınızı istediğiniz gibi şekillendirmek için harekete geçin. Artık kimsenin fikir ve yardımına ihtiyaç duymayacaksınız. Olayları kendi doğrularınızla değerlendireceksiniz. Bu yıl organizasyon yeteneğiniz artacak, değişimlere hazırlıklı olun. Değişen ruh durumunuz nedeniyle gizemli davranışlar içinde olacaksınız. Mart ve temmuz arası, ders veren gezegen Satürn, aşk ve sosyal evinizde ilerleyecek, aşkta iddialı olacaksınız. Sosyal ilişkileriniz canlılık kazanırken, cazibenizi artıracak ve kaşı cinsi etkileyeceksiniz. Yoğun aktiviteler içinde lider tavırlarınızla göz dolduracaksınız. Kalıplaşan aktivitelerin dışında başka konulara eğilimli olabilirsiniz. Topluma aykırı davranışlar sergileyebilirsiniz. Geçmiş yıllarda, sizi hayal kırıklığına uğratan dostlarınıza daha soğuk davranacaksınız. Artık farklı arkadaş ve yeni dostluklar kuracak ve ilişkilerinizde güven arayacaksınız.





2020 Akrep burcu sağlık

Sağlığınız genellikle çok iyi. Enerjinizi boş yere harcamak istemeyeceksiniz. Yılın ikinci yarısı çok meşgul olacaksınız. Bu nedenle enerjinizi özenli kullanmalısınız. Sağlık gezegeniniz Mars, kalın bağırsaklarınızı, baş bölgenizi, cinsel organlarınızı ve eklemleri etkiler. Düzenli egzersiz yapmalı, stres ve tartışmalardan uzak kalmalısınız.





Yönetici Gezegeni: Mars ve Plüto

Elementi: Su

Niteliği: Sabit

Rengi: Kahve, Kırmızı

Taşı: Ametist, granat, sarı yakut

Uğurlu gününüz: Çarşamba

Uğurlu sayısı: 2

Başarı renginiz: Bordo, siyah, turuncu, sarı

Aşk renginiz: Turkuaz, mavi, yeşil

Sağlık renginiz: Kırmızı, siyah

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