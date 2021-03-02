Türkiye 2020-ALES/2 sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM Başkanı duyurdu

2020-ALES/2 sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM Başkanı duyurdu

Türkiye

2020-ALES/2 sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM Başkanı duyurdu

ÖSYM Başkanı Aygün 2020-ALES/2 sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte 2020 ALES/2 sonuç sorgulama ekranı

02 Mart 2021, Salı 16:40 Son Güncelleme:
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ALES sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. 21 Şubat tarihinde düzenlenen ertelenen 2020 ALES/2 oturumu sonuçları erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Mart 2021 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Ertelenen 2020 ALES/2 oturumu 21 Şubat tarihinde yapıldı. Sınav soruları ve cevapları ise 22 Şubat’ta yayımlanmıştı. Sınava giren adayların heyecanla beklediği sonuçlar 2 Mart'ta ÖSYM tarafından erişime açıldı.

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI

21 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Mart 2021 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

ALINAN PUANLAR 5 YIL BOYUNCA GEÇERLİ

ALES'te her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

Sınavdan alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

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