Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde vatandaşlar aynı zamanda amorti rakamlarının bu yıl hangi numaralar olacağını merak ediyor. Amorti kısaca bilet tutarı kadar ikramiye kazanılması anlamına geliyor. Örneğin çeyrek bilet aldığınız takdirde amorti rakamları biletinize isabet ederse Çeyrek bilet tutarını geri alabileceksiniz. Peki amorti rakamları saat kaçta açıklanacak?

Amorti rakamları saat kaçta açıklanacak?

Amorti olarak bilinen şey aslında kişinin aldığı bilet tutarını Milli Piyango İdaresi'nden geri alması anlamını taşıyor. Peki Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde bu yılın amorti rakamları ne olacak? Amorti rakamları saat kaçta açıklanacak?

2018 amorti rakamları

31 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen Yılbaşı özel çekilişinde amorti isabet eden rakamlar 4-9 olarak açıklanmıştı

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye ve amorti çekilişi bu akşam saat 20:00- 21:00'de gerçekleştirilecek. Amorti isabet eden numaralar açıklandığı andan itibaren haberimiz anlık olarak güncellenecekti.