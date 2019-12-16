Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücrete ilişkin heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yeni yılda ne kadar kazanacaklarını araştıran çalışanlar için asgari ücret ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak gibi soruların yanıtlarını toparladık.

Dördüncü ve son toplantının ardından asgari ücrete yeni yılda yapılacak zam oranı netlik kazanacak

Yapılan son toplantının ardından TÜİK enflasyon verilerine ilişkin net bir bilgi olmamaması nedeniyle asgari ücrete yapılacak zam oranına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Üçüncü toplantıya TÜİK'in verilerle birlikte dahil olması ile asgari ücrtete uygulanacak olan zam oranı konusunda da ilk rakamlar ortaya çıkacak. Peki Asgari ücrete yeni yılda ne kadar zam yapılacak?

DİSK'ten son dakika asgari ücret açıklaması?

Asgari ücretle ilgili yeni haber. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "2020 yılında asgari ücretin net 3 bin 200 lira olması gerektiğini söylüyoruz." dedi.