Bu yıl disipline eden gezegen Satürn ve köklü değişimler gezegen Plüton sağlık ve çalışma evinizi etkiliyor. Artık, yaşamınızla ilgili farklı değişimlere yer vermek isterseniz yeni savaşlardan kaçının. Cesur kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecekler. Geriye bıraktığınız yıllarda; ilişkiniz için gösterdiğiniz çabanın ne kadarı size fayda sağladı veya ne kadarından zarar gördünüz. Bunları iyice düşünmelisiniz. Sezgileriniz güçlü ve adımlarınızı akıllıca atıyorsunuz. Çevrenize kin tutabilir, epey hassas davranabilirsiniz. Kendi değerlerinizin farkındasınız ama duygusal doyum sağlamanızın güç olduğu bir yıl. Bolluk, bereket gezegeni Jüpiter, çalışma evinizde birçok yenilik fırsatı sunacak. Bu sırada değişim gezegeni Uranüs’ten kariyeriniz için destek alacaksınız. İyi pozisyondaki dostlarınızın yardımlarını göreceksiniz. Maddi açıdan geri planda kalmalı, yeni atılımlar yapmamalısınız. Özetle, maddi konularla ilgili yeni stratejiler geliştirebilirsiniz. Bu yıl altı tutulma var.





2020 Aslan burcu iş hayatı

2020 yılı önemli hatırlatmalarla karşınıza çıkacak. Sürprizler gezegeni Uranüs toplumsal konularda önemli işlerin altına imzalar atacak, uzun zamandır özlediğiniz başarının kapınıza geldiğini göreceksiniz. Artık, şans sizden yana. Yeni maddi kaynaklar bulacak, daha kazançlı işler yapacaksınız. Jüpiter yıl boyunca sağlık ve çalışma evinizde kalacak. Yaz aylarında savaşçı Mars ruhsal evinizde ilerleyerek yurtdışı şansınızı artıracak. Yolculuklarda ilginç fikirleri paylaşacağınız kişilerle arkadaşlık edeceksiniz. Yıllardır istediğiniz düşleri gerçekleştireceksiniz. Fikir birliği ettiğiniz kişiler size uygun kişiler olacak. Yıl boyunca Uranüs 10’uncu kariyer evinizdeki destekleyici etkilerini sizden esirgemeyecek. Üst düzeyde çalışmak istiyorsanız, gerekli fırsatları karşınıza çıkaracak ve işinizle ilgili uygun ortamları yaratacak. Aklınızı ve mantığınızı şansınızla birleştireceksiniz. Satürn bu yıl sizi olgunlaştırma konusunda zorlayacak. Uranüs artık Boğa’da ilerliyor. Hangi konuda olursa olsun, kısıtlanacağınız ortamda mutlu olamazsınız, motivasyonunuz düşer. Ama burada farklı bir olaya şahit olacaksınız. Satürn, Plüton ve Jüpiter yıl boyunca ruhsal evinizde ilerleyecek. Size yaşam amacınız doğrultusunda daha derin düşünme fırsatı sağlayacak.





2020 Aslan burcu aşk hayatı

Aslan burcu kadını ve erkeği olarak kendinizle savaşınız sürüyor. Kendinize olan öz güveniniz sizi yanıltabilir. Takdir gören çabalarınız sizi motive etse bile beklentilerinizin yanıtını bulamayabilirsiniz. Bu yıl iş hayatınızda birlikte çalıştığınız kişiler karşı daha esnek olmalı, eksik kalan işlerinizi tamamlamalı, yeni fırsatlar yaratmak yerine eskileri akıllıca değerlendirmelisiniz. Yılın ilk aylarında aşk hayatınız savaşçı gezegen Mars sayesinde çekicilik kazanıyor ve hareketli bir döneme giriyorsunuz. Mart ayından sonra ilişkilerinizi bitirip sonlandırabilirsiniz. Savaşçı Mars ve disipline eden Satürn birlikte hareket edecekler. Ani değişimler sizi yoracak ve duygusal karmaşa yaratacak. Ama bu size durum değerlendirmesini daha net yapmanızı sağlayacak, daha hesaplı davranarak içinden çıkılmaz sorunları çözeceksiniz.





2020 Aslan burcu sağlık

Bu yıl Satürn ve Plüton sağlık evinizi etkiliyor. Yoğun yaşayıp çalışmanız fazla yorulmanıza neden olabilir. Ne kadar çalışıyorsanız bir o kadar dinlenmelisiniz. Sağlığınızla ilgili süregelen sorun varsa radikal sonuçlar elde edeceksiniz. Gezegenlerden alacağınız güçlü ve enerjik duygular nedeniyle çok küçük olaylar karşısında bile agresif tepkiler verebilirsiniz.





Yönetici Gezegeni: Güneş

Elementi: Ateş

Niteliği: Sabit

Rengi: Güneş renkleri, turuncu

Taşı: Zümrüt

Uğurlu gününüz: Pazar

Uğurlu sayısı: 1 ve 4

Başarı renginiz: Kırmızı, sarı, turuncu

Aşk renginiz: Turkuaz, siyah, bordo

Sağlık renginiz: Beyaz, deniz mavisi, su yeşili, gümüş

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