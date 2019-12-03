2020 Avrupa Şampiyonası biletleri satışa çıkıyor

2020 Avrupa Şampiyonası biletleri yarın satışa sunulacak. Bu yıl A Milli Futbol Takımımız da şampiyonada mücadele edecek.

03 Aralık 2019, Salı 16:13
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2020 Avrupa Şampiyonası biletleri satışa çıkıyor

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre EURO 2020 biletlerinin satışı, internette "http://euro2020.com/tickets" adresi üzerinden yarın TSİ 16.00'da başlayacak ve 18 Aralık Çarşamba günü TSİ 16.00'da sona erecek.

UEFA'nın gerçekleştireceği bilet satışında, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri önceliğe sahip olacak. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası biletleri için UEFA "ilk gelen alır" genel satış prensibini uygulayacak.

EURO 2020'de A Grubu'nda yer alan Türkiye; Roma'da 12 Haziran'da İtalya, Bakü'de 17 Haziran'da Galler ve 21 Haziran'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek. 

AA

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