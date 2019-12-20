İletişim evinizde 7 yıl sürecek değişim gezegeni Uranüs’ün yolculuğu geçtiğimiz yıl 7 Mart’ta başlamıştı. Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan organizasyonlar önemli olacak. Uranüs ve bolluk, bereket gezegeni Jüpiter’in etkisiyle yoğun seyahatler var. Köklü değişimler gezegeni Plüton, birçok değişime yol açtı. Birçoğunuz geriye baktığı zaman artık yaşamın eskisi gibi olmadığını fark ettiniz. Bazen sıkıldınız ve isyan ettiniz ama yeni şartlara çabuk uyum sağladınız. Sizin yapmanız gereken tek şey hatalarınızdan ders çıkarmanız ve sunulan şansın keyfini çıkarmak olmalı. Yeni tanışacağınız kişilerle fikir jimnastiği yapacaksınız. Yaratıcılığınızı en iyi şekilde kullanarak değişik düşünceler üreteceksiniz. Bilmediğiniz konuları araştıracak ve enerjinizi kullanacaksınız. Kişisel evinizde yer alan ilham veren Neptün, sezgilerinizin artmasına neden olacak. Bu yıl altı tutulmanın üçü aile, yuva ve kariyer evinizde, diğer tutulmalar aşk ve ilişkiler evinizde gerçekleşecek. Disipline eden Satürn ve Jüpiter, aşk ve sosyal evinizde olacağı için zorlu bir ilişki sınavı sizi bekliyor. Tutulmalar yüzünden iş yaptığınız kişilerin gerçek yüzleriyle karşılaşabilirsiniz.





2020 Balık burcu iş hayatı

2020’de birlikte çalıştığınız kişilerle ortak fikirler üreteceksiniz. Akıllı insanlarla konuşmayı seviyorsunuz. Onların değişik fikirlerinden etkileneceksiniz. Ortaklıklara açıksınız. Doğru insanlarla çalışmak isteğiniz doğrultusunda isabetli kararlar vereceksiniz. Karşınızdaki kişinin duygularını çabuk hissediyor ve empati yeteneğinizle onları idare edebiliyorsunuz. Asla pes etmeyeceksiniz. Değişik işleri deneyebilirsiniz. Temmuz’dan sonra savaşçı gezegen Mars, para evinizde ilerleyecek. Bu dönemde iş konusunda hedeflerinizi büyük hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen iş yaşamınız önde olacak. Yapmanız gereken işlerde kendinizi yetersiz hissedebilir ve bu özelliğinizi kapatmak için çevrenize karşı baskıcı davranışlar içinde olabilirsiniz. Her türlü gücün arkasında maddi değerler arayabilirsiniz. Maddi konuların sizin için her zaman çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Kariyerinizle ilgili başarı size parayı da getirecek. Yaptığınız işi severek yapacak, enerjik ruh halinizi istediğiniz yönde kullanabileceksiniz.





2020 Balık burcu aşk hayatı

Yılın büyük kısmında Plüton, Satürn ve Jüpiter, yeni şartlar ve yeni fikirler evinizde birlikte hareket edecek. Bu arada, yeni projelerinizi çevrenizden saklarken, bulunduğunuz ortamlarda melankolik bir hava estireceksiniz. Karşınızdaki kişileri incitmekten çekindiğiniz için fikirlerinizi açıklamakta zorlanabilirsiniz. Yaptığınız bunca fedakarlığa rağmen bir şey elde edemediğinizi düşünerek sessiz kalacaksınız. Ama yardım etme duygunuz yoğun ve birlikte çalıştığınız kişilerin işini kolaylaştırmak için elinizden geleni yapacaksınız. Çevrenizi istediğiniz koşullara yönlendireceksiniz. Yanlış ilişkiler yaşamak istemiyorsanız, zamanı ve kişileri doğru seçmeli, size zaman kaybettirecek birlikteliklerden kaçınmalısınız. Alışkanlıklarınızı, kurallarınızı seviyor ve değişime istekli davranmıyorsunuz. Ama disiplinli değişim veya kurallara uygun bir genişlemeye “Hayır” demek istemiyorsunuz. Değişen ruh durumunuz nedeniyle, gizemli davranışlarla çevrenin ilgisini çekeceksiniz. Maddi kaygılarınız, çevreyle olan ilişkilerinizde karmaşık duygular yaşamanıza neden olabilir. Her şeyin araştırmasını tam olarak yapacaksınız.





2020 Balık burcu sağlık

Balık burçları olarak sağlığınız mükemmel görünmesine rağmen abartılı davranışların size olumsuz olarak geri döneceğini unutmayın. Sezgilerinizin gücünü kullanarak ruhsal çalışmalar yapacak, bedeninizi koruyacaksınız.





Yönetici Gezegeni: Neptün

Elementi: Su

Niteliği: Değişken

Rengi: Yeşil, mor

Taşı: Akuamarin, inci, turkuaz

Uğurlu gününüz: Perşembe

Uğurlu sayısı: 7

Başarı renginiz: Beyaz, siyah, bordo

Aşk renginiz: Beyaz, gri, lacivert, bej, kahverengi

Sağlık renginiz: Çingene pembesi, portakal rengi, ateş kırmızısı

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