Bu yıl bolluk, bereket gezegeni Jüpiter ve köklü değişimler gezegeni Plüton mart ve ekim arasında aşk ve sosyal evinizi etkileyecek. Güçlü pozisyonlarda birlikte çalıştığınız kişileri düşüncelerinizle etkileyeceksiniz. İş arkadaşlarınızla aranızda hâlâ yolunda gitmeyen bir şeyler var. Çabaladığınız konularda bir adım bile ilerleyememek sizi üzmemeli. Bu yıl altı tutulma aşk ve sosyal evlerinizi etkileyecek, aile ve yuva, kariyer alanlarınızda etkili olacak. İçinizdeki fırtınaları kolay paylaşan biri değilsiniz. 2019’da kendinizi daha net anlatmalısınız. Daha iyi bir kariyer elde edecek, yeni anlaşmalar peşinde olacaksınız. Eski olaylara takılmayın artık. Geçmiş geçmişte kaldı. Önünüz açık ve güzel.





2020 Başak burcu iş hayatı

Başarıların getireceği bolluk içinde bir yıl bekliyor sizi. Bolluk, bereket gezegeni Jüpiter aşk ve sosyal evinizi etkiliyor. Günden güne gelişen ufkunuzla, daha büyük düşünüyorsunuz ve kazancınız artmaya başlıyor. Artan kazancınızla birlikte, harcamalarınızdaki artış göze çarpıyor. Aile içi ilişkilerinizi sosyal ilişkilerinizle birleştiriyorsunuz. Jüpiter mülk konusunda değişimlere işaret eder. Eskilerden kalan bir gayri menkulünüz varsa, elinizden çıkarmak isteyeceksiniz. Bazı Başaklar, hizmet sektöründen iyi para kazanmaya başlayacak. Bu arada, çok yakın çevrenizden de finansal destek alabilirsiniz. Çünkü, değişim gezegeni Uranüs ve ilham veren Neptün’ün uyumlu açıları size destek veriyor. Uranüs 9’uncu evinizde yıllarca kalacak. Yurt dışı olaylarını gündeme getirecek. Bu nedenle, finans konularına olan ilginizin azalmasıyla, hobi niteliğinde çalışmalara katılabilirsiniz. Başarılarınızın uzun soluklu olması Jüpiter’in desteği ile gerçekleşecek. Jüpiter size muhteşem bir enerji desteği verecek. Ruhsal anlamda kendinizi güçlü hissedeceğiniz bir yıl. Eğlenceli ve sizi oyalayan yolculukları da gündeme getirecek. Duygularınızı beslemeye açık olacaksınız. Rutin bazı şartların değiştiğini gözleyeceksiniz. Yaşamınızda etkisi uzun sürecek başlangıçlar için önemli bir yıl.





2020 Başak burcu aşk hayatı

Başak burcu olarak mantık ve duygu karmaşası yaşadığınız için sürekli düzen arayışı içindesiniz. Gerçek aşkın sadece mantık süzgecinden geçtiğine inanırsınız. Birlikte olduğunuz kişileri mükemmel görmek istediğiniz için çevrenizi tenkitlerinizle bezdirebilirsiniz. Yüksek standartlarınız zamanla sizi de rahatsız eder. İlişkiye kendinizi kolay teslim etmezsiniz. Bu yıl akıllı kişilerin etkisinde kalabilirsiniz, eski bir sırrınız ortaya çıkabilir. Aşkta özgürlük isteyeceksiniz. Heyecan verici ve sıra dışı kişilerle tanışacaksınız. Bu yıl aşkta kişiliğinizin dışına çıkacak ve farklı kültür ve yapıda kişilerle arkadaşlık kuracaksınız. Aşk yaşamınızda kalıplaşmış kuralları kıracaksınız. Bu tür değişimler umulmadık yollardan karşınıza çıkacak ve çok değişik kişilerle tanışacaksınız. Değişimler nedeniyle sosyal çevrenizde garip karşılanabilirsiniz. Ama siz ısrarla tavırlarınıza devam edecek ve kişiliğinizden ödün vermeyeceksiniz. Evli Başak burcu kadını ve erkeği birtakım krizlerle yüz yüze gelebilir. Yalnız yaşayanlar da, 7’nci evlerindeki değişim gezegeni Uranüs’ün etkisi ile beklemedikleri yerlerde aşk fırsatı ile karşılaşabilirler.





2020 Başak burcu sağlık

Sağlığınızla ilgili olan 6’ncı eviniz iyi etkiler veriyor. Sağlık gezegeniniz Uranüs, aşk gezegeniniz Neptün ile olumlu etkileşimde. Aşk ve sağlık, dolaysız olarak birbirlerini etkiler. Aşkla ilgili yaşadığınız stres vücudunuza yansır. Ayak bileklerinizle ilgili problemler gündeme gelebilir. Egzersizleri ihmal etmeyin. Kışın ayaklarınızı sıcak tutup uygun ayakkabılar giyin.





Yönetici Gezegeni: Merkür

Elementi: Toprak

Niteliği: Sabit

Rengi: Mavi, yeşil tonları

Taşı: Sardoniks

Uğurlu gününüz: Çarşamba

Uğurlu sayısı: 5

Başarı renginiz: Kahverengi, bej, kemik rengi

Aşk renginiz: Beyaz, mavi, turuncu, sarı

Sağlık renginiz: Nefti yeşili, yağ yeşili, mürdüm, lila

Haberin fotoğrafları için tıklayın Başak burcunun aşk hayatı rehberi