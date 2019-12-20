2020 Boğa burcu yorumu: 2020 yılında Boğa burçlarını neler bekliyor?
Boğa burcu için 2020 yılı nasıl geçecek? Astrolog Filiz Özkol, Boğa burcu için 2020 yıllık burç yorumlarını açıkladı. 2020 yılında Boğa burcunu neler bekliyor? 2020 yılı Boğa burcu için güzel geçecek mi? 2020 yıllık burç yorumlarına göre Boğa burcu nelere dikkat etmeli? Boğa burcu 2020 yıllık yorumu ne söylüyor? İşte Boğa burcu 2020 yıllık burç yorumları...
Değişim gezegeni Uranüs geçen yıl 6 Mart’tan sonra kişisel evinizde ilerlemeye başladı. Çevrenizi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Yaşamınızla ilgili yeni bir dönem başlayacak, güvendiğiniz ve tanıdığınızı zannettiğiniz bir arkadaşınızdan zarar görebilirsiniz. Bol bol uzun seyahatler yapacaksınız. Bolluk, bereket gezegeni Jüpiter 9’uncu evinizde size şans kapılarını açıyor. Yaşam felsefeniz değişebilir, Jüpiter sizi olumlu etkileyecek. Derin sorgulamalar sonucunda kendinizi daha iyi anlayacaksınız. Sezgileriniz daha kuvvetlenecek. Artık içinizden geçen her şeyi kolayca yaşama dökebileceksiniz. Manevi yönünüz güçlenecek, her şey kendiliğinden rayına oturacak. Yakın akrabalar, kuzenler ve kardeşlerle bir araya gelirken ilişkilerinizi denetlemek zorundasınız. İlişkilerinizde yapıcı, güçlü ve denetleyici olacaksınız. Eski dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Bu yıl eski ve yeni dostluklar bir arada yürüyebilir. Uzun süredir aksayan ilişkileriniz bitebilir.
2020 Boğa burcu iş hayatı
Uzak yollarla ilgili şans sizden yana. Bu yıl altı tutulma gerçekleşecek. İletişim ve finans evleriniz etkilenecek. Çevresel koşulların şekil değiştirmesiyle para kapılarınız farklı bir şekilde ortaya çıkacak. 2020’de sorumluluk getiren sürprizlere hazır olun. Özellikle iletişim konusunda yapmanız gereken birçok iş olacak. Bu yıl yollar Boğalar için çok önemli. Kariyerinizi en iyi şekilde yoluna koyacaksınız. Yarım kalmış eğitiminizi tamamlama fırsatı bulacaksınız. Yazı ya da sanat ile ilgilenen Boğa burcuysanız başarılı olacaksınız. Karşılaşacağınız engellerle mücadele edecek güçtesiniz. Kendinize ait doğrulardan emin olmak için, çevrenizi sınamak isteyecek, kendinizi enerjik ve cesaretli hissedeceksiniz. Hem eğlence hem de iş için sık sık yolculuğa çıkabilirsiniz. İşiniz konusunda bu yıl arkadaşlarınızdan da destek göreceksiniz. Değişim içinde olmanız ve düşüncelerinizin şekil değiştirmesi sonucunda keşfettiğiniz duygular, ilginç konular üzerinde yoğunlaşmanıza neden olacak. Başlayacağınız yeni yaşamda inisiyatif kullanacak ve şartlarınızı kendiniz belirleyeceksiniz.
2020 Boğa burcu aşk hayatı
2020 yılında hem sosyal hem de aşk ilişkileriniz çok iyi ilerleyecek. Temmuz’a kadar birçok Boğa burcu aşk, iş, sosyallik ve çocukları ile ilgili çok iyi bir dönemden geçecek. Disipline eden Satürn küçük ilişkilerinizi testten geçirecek. Yoğun duygularınızı süzgeçten geçirerek önemli karar vereceksiniz. Olayları masaya yatırdığınız zaman yaşamınızı zorlaştıran ve kendinizi kısıtlayan olayları daha net görmeye başlayacaksınız. Yurt dışı bağlantınız sayesinde uzaklardan gelecek bir aşkla karşılaşabilirsiniz. Yabancı damat veya gelinler söz konusu olabilir. Birçok Boğa aşk ve evlilikte yeniden şanslarını deneyecekler. Haziran ve temmuz ayları sizin için önemli. Siz Boğalar bu dönem bol bol seyahat edeceksiniz. Bazı sıra dışı ilişkiler gündeme gelebilir. Epey tutkulu günler sizi bekliyor ama beraberliğinizi gizleme gereği duyabilirsiniz. Sizden yaşça büyük veya ailenizin tasvip etmeyeceği bir aşk yaşayabilirsiniz.
2020 Boğa burcu sağlık
Ruhsal olarak daha mutlu olmak için her şeye daha geniş bir perspektiften bakmalısınız. Spor yapmak siz Boğalara çok iyi gelebilir. Erken yatarak dinlenmeye çalışın. Boğaz, boyun ve cinsel organlarınızla ilgili sorunlar görülebilir. Abartılmış davranışların size olumsuz olarak geri döneceğini unutmazsanız kendinizi korumuş olursunuz.
Yönetici Gezegeni: Venüs
Elementi: Toprak
Niteliği: Sabit
Rengi: Yeşil, toprak rengi
Taşı: Zümrüt
Uğurlu gününüz: Cuma
Uğurlu sayısı: 6
Başarı renginiz: Mavi, sarı, kahverengi
Aşk renginiz: Parlak turuncu, pas sarısı, gece mavisi
Sağlık renginiz: Uçuk mavi, beyaz
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