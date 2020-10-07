Türkiye 2020 DGS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı

2020 DGS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı

Türkiye

2020 DGS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı

2020 DGS tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 25 Eylül-2 Ekim'de tercihleri alınan DGS yerleştirme işlemleri tamamlandı. DGS sonuçları ÖSYM sonuç sorgulama sayfasında...

07 Ekim 2020, Çarşamba 14:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dikey geçiş hakkını kullanmak üzere sınava katılan adayların merakla beklediği açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sonuçların erişime açıldığını duyurdu. İşte 2020 DGS sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

DGS sonuçları sonuc.osym sayfasında 

Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Adı,'Tam Demokrat'
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Avrupa’nın en güzel kulesi
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulmasına karar verildi