2020 DGS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı
2020 DGS tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 25 Eylül-2 Ekim'de tercihleri alınan DGS yerleştirme işlemleri tamamlandı. DGS sonuçları ÖSYM sonuç sorgulama sayfasında...
07 Ekim 2020, Çarşamba 14:43 Son Güncelleme:
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Dikey geçiş hakkını kullanmak üzere sınava katılan adayların merakla beklediği açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sonuçların erişime açıldığını duyurdu. İşte 2020 DGS sonuçları ile ilgili tüm detaylar...
DGS sonuçları sonuc.osym sayfasında
Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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