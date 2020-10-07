2020 DGS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı

Dikey geçiş hakkını kullanmak üzere sınava katılan adayların merakla beklediği açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sonuçların erişime açıldığını duyurdu. İşte 2020 DGS sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

DGS sonuçları sonuc.osym sayfasında

Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.



