Grammy Ödül Töreni bu yıl 62'nci kez sahiplerini buldu. Ancak ödül töreninde kazananlardan çok kırmızı halıda kimin ne giydiği konuşuldu. Her yıl olduğu gibi kırmızı halıda tarzlarını sergileyen ünlüler, bu yıl da geleneklerini devam ettirdi. Rapçi Cardi B, Grammy öncesinde yapılan davette aşırı iddialı ve dekolteli bir kıyafet giymişti ancak dün gece gerçekleşen törende, zarafetini konuşturdu.









27 yaşındaki Cardi B, kristallerle süslenmiş Mugler tasarımı kıyafetin içinde adeta herkesi büyüledi. Cardi B, Gismondi 1754 tarafından tasarlanan ve 5 milyon dolar değerinde olan özel bir elmas kolye ile tarzını tamamladı.

Yüzünü peçeyle kapattı

18 yaşındaki şarkıcı Billie Eilish, kırmızı halıda yeşil neon renkten yine vazgeçmedi. Agresif tarzıyla kırmızı halının en çok konuşulan ismi olan Eilish, yüzünü peçeyle kapadı.

Billie Eilish

Gotik bir havaya bürünen pop yıldızı, sahne şovunda da kırmızı halı kıyafetinin beyaz rengini giydi.

Tarzıyla kırmızı halıda en çok konuşulan isim her zamanki gibi şarkıcı Billy Porter oldu. Petrol mavisi takımı ve kristallerle süslü şapkasını metalik makyajıyla tamamlayan Porter, kısa bir ceket giydi. Şapkasındaki kristalleri pantolonunun paçalarında da kullanmayı eksik etmedi Billy Porter.

Billy Porter

Rapçi Lizzo, gecede birçok kıyafet giydi ancak 3 Grammy ödülünün ardından adeta bir avize gibi elbisesinden sarkan kristallerle kameralara poz verdi.

Lizzo

Ariana Grande, minyon olmasına rağmen aşırı kabarık bir elbiseyle kameralar karşısına geçti. Grande'nin bu seçimi adeta bir peri masalından çıkmış gibi görünmesini sağladı.

Ariana Grande

Demi Lovato, gelinliğe benzer bir kıyafetle performans sergiledi. Ancak kıyafetinin kırışık olması modaseverler tarafından pek hoş karşılanmadı.

Demi Lovato

Megan Pormer-Joy Villa

Kırmızı halıda siyasi mesaj veren ünlüler de oldu. Megan Pormer, 'İran'la savaşa hayır' yazan bir kıyafet giyerken, Joy Villa ise ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen bir kıyafet giydi.

Ünlülerin kırmızı halı görünümleri şöyle:

Dua Lipa, Liza Koshy, Ben Platt ve Maggie Rogers

Shania Twain, Billie Eilish ve Camila Cabello

Lil Nas X, Billy Porter, Esperanza Spalding ve Yola

Ella Mai, Tess Holliday ve Rosalia

Lilly Singh, Misty Copeland, Shaun Ross ve Nikita Dragun

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