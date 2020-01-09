2020 hac kuraları çekildi (2020 hac kura sonuçları)

Hacı adaylarıı 2020 hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu merak ediyor.. Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 298 bin 800 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hac kuraları ne zaman açıklanacak? 2020 hac kuraları çekildi? mi sorularının yanıtları haberimizde.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda kamuoyuna açık yapılan kura çekimi, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Burada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, şehitlerin ruhu için Fatiha okunmasını istedi.

Hac kuraları ne zaman açıklanacak?

Hac ibadetinin bir Müslüman için en büyük özlem, aşk ve heyecan olduğunu belirten Erbaş, milletin her yıl bu özlem ve heyecanına şahitlik ettiklerini söyledi.

Kura sonucunda 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Kura sonuçları bugün saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilecek.

Kesin kayıtlar ne zaman?

Kurada adı çıkanlar, 13-24 Ocak 2020'de "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgesini e-Devlet sistemi üzerinden alarak kayıtlarını müftülükler ve acentelere yapabilecek.

Belirlenen sürede kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Ocak-7 Şubat 2020'de dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2020'de kayıt yaptırıp da daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız hacca götürecek.