2020 İlkbahar Yaz saç trendleri

Trend 1 – Punk Spirit

Essential Looks ilkbahar yaz koleksiyonunun özgür ruhlara sunduğu trend Punk Spirit; isyankar, farklı ve bir o kadar da etkileyici. Karamsar bir çekicilik yaratan trend, uyum sağlamak isteyenlerden çok, kendini ifade etmek isteyenlere sesleniyor.

Schwarzkopf Professional’ın yeni ürünü %100 kişiselleştirilebilir, geçici renklendirme sistemi olan Chroma ID kullanılarak yaratılan pastel tonlar, seksi ve havalı uzun bir örgü ile birleşip muhteşem bir 3D efekti yaratıyor.

Trend 2 – Refined Traditions

Teknik uzmanlığın klasik siluetlerle birleşerek evrilmesinden ortaya çıkan Refined Traditions trendi, bize “Eski moda diye bir şey yoktur, yorumlanmamış olan moda vardır.” sözünü hatırlatıyor. Bu trendde geleneksel olan modeller, tekrar yorumlanarak yepyeni stillere dönüşüyor. Zarif ve soğuk bej tonlarının omuz uzunluğundaki saçlardan aktığı trend 70’leri yansıtıyor.

Trend 3 – Let It Bloom

Essential Looks’un Let It Bloom trendi, modern romantizmle çiçeksi güzelliğin harmanlanmasıyla oluşan vintage bir görünüm ortaya koyuyor. Bu trendde hafifçe katmanlanan saydamlık, pırıl pırıl bir doku ile birleşerek vintage bir görünüm yaratıyor ve sonsuz yaz günlerini yansıtıyor. Saçlar, serin bir romantizm havasını kucaklamak için hayalperest 70’ler tonlarına geri dönüyor.



