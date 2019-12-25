2020 IMEI kayıt parasına satın alınabilecek telefonlar

Yurt dışından telefon getirdiğinizde bunu türkiye de kullanabilmek için IMEI'sini kayıt ettirmeniz gerekiyor. IMEI kayıt ücretlerine de her yıl zam geliyor. IMEI kayıt ücreti Kasım 2018’de 170,70 TL’den 500 TL’ye, Haziran 2019’da 618 TL’ye, Temmuz 2019’da 1500 TL’ye kadar çıkmıştı. Bu ücret 2020 yılında ise 1838 TL olacak. Kullanıcıların da yurt dışından getirdikleri telefonu öncelikle kendi pasaportuna işletmesi, sonrasında bu ücreti ödemesi gerekiyor.

Peki bu kayıt ücreti parasına alınabilecek telefonlar neler?

Listeye geçmeden önce fiyatların anlık olarak değişebildiğini belirtteyim. Aynı zamanda seçeneklerimiz kaliteli ekranları, hızlı dahili donanımı ve iyi kamera sistemlerini bir araya getiriyor. ters kablosuz şarj gibi yeni işlemleri kaçırıyor olabilirsiniz, ama kesinlikle temel işlevlerden ödün vermiyorlar.

Bu arada telefonunuzun IMEI'sini arama ekranına gelip "*#06" yaparak öğrenebilirsiniz.



