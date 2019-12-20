2020 Kova burcu yorumu: 2020 yılında Kova burçlarını neler bekliyor?

Kova burcu kadını ve erkeği olarak karar verilmesi gereken konularda gereksiz acelecilikle çevrenizi olumsuz etkileyebilirsiniz. Altı tutulmanın üçü aşk, sosyal ve yenilikler evinizde, diğer üç tutulma ruhsal sağlık ve çalışma evinizde gerçekleşecek. İç dünyanız çok yoğun olmasına rağmen çevrenize hissettirmek istemiyorsunuz. Duygularınızı bastırmak sizi depresif yapacak. Savaşçı gezegen Mars yılın son 6 ayı iletişim evinizde geri ve ileri hareket edecek. Sesinizi daha kuvvetli duyururken çevrenize bazen baskı yapacaksınız. Sessizliği tercih ederken, etrafınızdaki kişilerin hakkınızdaki düşüncelerini araştıracaksınız. Derin sorgulamalar sonucunda kendinizi daha iyi anlayacaksınız. İş temponuz ve yoğunluğunuz artacak. Geleneksel yapınızı kararlı bir şekilde muhafaza ederek, işinizin gerektirdiği tüm enerjiyi ortaya koyacaksınız.





2020 Kova burcu iş hayatı

Birlikte iş yaptığınız kişilerle uyumlu bir beraberliği arzu ediyor olmanıza rağmen gelişmelerin sizin çabalarınıza bağlı olmadığını görmek canınızın sıkılmasına neden olabilir. Kova burcu olarak eski iş yerinizden gelecek tekliflere hazır olun. Kariyerinizi destekleyici işler yapmak isterken, planlarınızı dengeli bir şekilde ayarlamalısınız. İş konusunda yardım alacağınız kişilerin sizden farklı olması hayranlık duygularının ortaya çıkmasına neden olacak. Bu yıl bolluk, bereket gezegeni Jüpiter, disipline eden Satürn ve köklü değişimler gezegeni Plüton bilinçaltı evinizi etkiliyor. İş ilişkilerinizde sessiz ve derinden gideceksiniz. Olayları irdelemekten vazgeçin. Yapacağınız planlarda küçük ayrıntıları bir kez daha gözden geçirin. Geçmişle ilgili küskünlüğünüz var. Bilinçaltınız size gerginlik yaratıyor. Yanlışlıkların siz de farkındasınız. Genelde sakin olan yapınızı negatif etkileyecek, dış etkenlere karşı kendinizi kapalı tutun. Kariyer ve güç savaşlarına eklenecek aşk savaşları da belirginlik kazanacak unutmayın.





2020 Kova burcu aşk hayatı

Ders veren Satürn artık sizi daha bilinçli düşünmeye zorlayacak. Geçen yıl 7 Mart’tan itibaren aile ve yuva evinize değişim gezegeni Uranüs girmişti. Bulunduğunuz ortamlardan kopabilirsiniz. Size uzun zamandır ilgisi olan birinin duygularının açığa çıktığına şahit olabilirsiniz. Her ortam sizin için heyecan verici olacak. Günlük ilişkilerden sakınmalısınız. Değişim sürecindesiniz. Kendinizi rahat ve olumlu hissedeceğiniz bu yıl isteklerinizde artış olacak. Duygusal yaşantınızda istediğiniz tempoyu tutturabileceksiniz. Siz özgürlük insanısınız. Kural tanımayan farklı bir yapınız var. Geçmişte kimseye ödün vermeden yaşadınız. Çok kereler ciddi ilişkilerin eşiğinden dönerken, arkanızda gözü yaşlı sevgililer bıraktınız. Belki de en büyük acıları yaşadınız ama belli etmediniz. Çünkü, gururunuzu her şeyin üstünde tuttunuz. Özlediğiniz aşklar giderken aradığınız neydi? Aslında bilmiyorsunuz. Bu yıl 3 tutulma sizin aşk, sosyal evinizi ve değişim evinizde gerçekleşecek. Gerçek aşkların kıyısına gelecek ve karar vermekte zorlanacaksınız. Satürn 23 Mart ile ekim arasında kişisel evinize geçecek. Evlilikler gündeme gelecek. Hiç evlenmek istemeyen Kovalar için bile ciddi ilişkiler devri başlıyor.





2020 Kova burcu sağlık

2020 yılında üç tutulma sağlık evinizi etkiliyor. Önemli problemleriniz olmasa da, sezgilerinizin güçlü olması nedeniyle yorgun düşebilirsiniz. Uykunuza dikkat edin ve küçük kazalara karşı tedbirli olun. Takıntılarınızdan kurtulmak istiyorsanız destek alın. Kısa yürüyüşler, meditasyon, yoga ve dansla ilgilenin. Zihninizi dinlendirebilirsiniz. Rutin kontrolleri atlamayın.





Yönetici Gezegeni: Satürn, Uranüs

Elementi: Hava

Niteliği: Sabit

Rengi: Turkuaz

Taşı: Akuamarin

Uğurlu gününüz: Pazar

Uğurlu sayısı: 4

Başarı renginiz: Gece mavisi, küf sarısı, soluk mavi

Aşk renginiz: Menekşe moru, uçuk pembe, ateş kırmızısı

Sağlık renginiz: Gümüş rengi, beyaz, açık yeşil, uçuk mavi

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