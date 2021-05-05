Türkiye 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı sonuçları açıklandı

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı sonuçları açıklandı

Türkiye

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 11 Nisan'da gerçekleştirilen 2020-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 11:52 Son Güncelleme:
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ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 11 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum" dedi. 

DHA


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