2020 LGS için 'ek kapasite' oluşturuldu

Sadece 2006 doğumlu 72 ayını dolduran öğrenciler değil, onlarla birlikte 2007 doğumlu öğrenciler de 1’inci sınıfa başlamıştı. 2012-2013 eğitim öğretim yılında ilkokula başlayan öğrenciler, şimdi 8’inci sınıfta okuyor. 2012-2013 eğitim öğretim yılında ilkokula başlayan öğrenci sayısındaki bu artış, 2020 Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) doğrudan etki edecek. Bu sene 7 Haziran’da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınava, 1 milyon 600 bine yakın öğrenci girecek. Geçen yıla oranla 500 bin daha fazla öğrenci.

Çalışma martta tamamlanacak

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, liseye başlayacak öğrenci sayısındaki artış nedeniyle 2020 LGS çalışmalarına erken başladıklarını söyledi. Gerekli gördükleri durumlarda ek kapasite oluşturduklarını belirten Özer, “Mart ayı itibarıyla, sınavla ve sınavsız öğrenci alacak okullar ve kapasitelerini belirleme çalışmaları tamamlanmış olacak. Tüm süreç planladığımız gibi ilerliyor. Herhangi bir ciddi kapasite sorunu öngörmüyoruz” dedi.

Yıkılan okullar için önlem

İllerin 2020 LGS kapsamında kapasitelerini belirlediklerini belirten Özer, “İllerle tek tek toplantı yapıyoruz ve gerekli gördüğümüz durumlarda ek kapasite oluşturuyoruz. Özellikle illerimizde deprem önlemi kapsamında yıkılacak veya güçlendirilecek okullarımız varsa ilgili süreci de bu kapsamda detaylı bir şekilde yeniden değerlendiriyoruz” diye konuştu.