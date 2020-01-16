Tasarımlarında günün her anında şık ve maskülen bir hava yaratabilme iddiasında olan Serdar Uzuntaş, Milano Erkek Moda Haftası için hazırladığı tasarımlarda şıklığı aristokrasi ile bağdaştırıyor. Milano’da gerçekleşen şov sürpriz olarak 3 farklı kadın tasarımı da yerini aldı. Uzuntaş’ın kadın tasarımları masülenliğe dayanan bir perspektif içeriyor. Serdar Uzuntaş, yeni nesil İngiliz aristokrasisinin günlük hayatından esinlenerek oluşturduğu koleksiyonda şıklık ve maskülen duruşu birbirinden ayrılmaz bütün haline getiriyor. Tasarımların spor ve rahat olmasına rağmen aynı zamanda ağırlık ve şıklık taşıyor olabilmesi bu esinlenmenin kaynağını oluşturuyor.

Serdar Uzuntaş

Rahat ve şık

Gri, mor, beyaz ve siyah ana renk çeşitlendirmesini oluşturuyor. Bunlara petrol mavisi ve lacivert parçalar eşlik ediyor. Postürleri daha belirgin ve güzel gösteren kesimler ve rahat kalıplar ortak unsurlar olarak sayılabilir.

Özellikle detaylarda uygulanan elegan dokunuşlar, aristokrasiden gelen şıklığın ve rahatlığın simgeleri niteliğinde.

Çift taraflı montlar, parkalar ve kabanlar ile birlikte kullanılan spor ayaklabılar koleksiyonun bütünlüğünü sağlıyor. Kumaş seçimlerinde mikro kapiteli jarse , yün, ham denim kumaşlar nefes alan bir yapı ile su geçirmezliği bir arada sunuyor.



