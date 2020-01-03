2020 model iPhone'lar çentiksiz gelebilir
Apple'ın yeni iPhone'larda çentiği kaldırmaya yönelik bir takım planları olduğu söyleniyor. LetsGoDigital'in patentlere ve sızan bilgilere dayandırdığı iddiasına göre 2020'nin en üst seviye iPhone modeli, ön yüzünde herhangi bir çentiğe sahip olmayacak.
Onur Binay/posta.com.tr
LetsGoDigital'in iddiasına göre 2020 model en üst seviye iPhone modelinde herhangi bir çentik yer almayacak.
Touch ID ekranın altına taşınırken Face ID işlevi tamamen kaldırılacak. Kameranın ise ekranın çerçeve bölümüne sıkıştırılabileceği veya parmak izi sensörü gibi ekranın altına yerleştirilebileceği iddia ediliyor.
Apple'ın Japonya'da 23 Aralık'ta yaptığı bir patent başvurusunda çentiksiz bir iPhone çizimi yer alıyor.