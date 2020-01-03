Onur Binay/posta.com.tr

LetsGoDigital'in iddiasına göre 2020 model en üst seviye iPhone modelinde herhangi bir çentik yer almayacak.

Touch ID ekranın altına taşınırken Face ID işlevi tamamen kaldırılacak. Kameranın ise ekranın çerçeve bölümüne sıkıştırılabileceği veya parmak izi sensörü gibi ekranın altına yerleştirilebileceği iddia ediliyor.

Apple'ın Japonya'da 23 Aralık'ta yaptığı bir patent başvurusunda çentiksiz bir iPhone çizimi yer alıyor.