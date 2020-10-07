2020 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

Bilim insanları Emmanuelle Charpentier ve Jennifer Doudna’ya ödülün genom düzenlemesi için geliştirdikleri model nedeniyle verildiği belirtildi. İsveç Kraliyet Bilimleri Akademisi’nden yapılan açıklamada, “Bu teknolojinin kanser tedavileri üstünde devrim niteliğinde etkisi var. Hatta kalıtımsal hastalıkları tedavi etme rüyasını bile gerçeğe çevirebilir” dendi.

Fransız Charpentier ve Amerika’lı Doudna, Nobel Kimya ödülünü kazanan altıncı ve yedinci kadın bilim insanları oldu. İkili isimlerini böylece ödülü 1911’de kazanan Marie Curie ve 2018’de kazanan Frances Arnold’ın yanına yazdırmış oldu.







