Oğlak burçları olarak 2020 yılına gümbür gümbür giriyorsunuz. Bolluk, bereket gezegeni Jüpiter, köklü değişimler gezegeni Plüton ve ders veren Satürn kişisel evinizde ilerleyecek. Her şeyin zorunu seçeceksiniz. Oğlak için başarısızlık yoktur ve bu yıl en zor rolü üstlenmenizin suçu sizin. Çünkü başrolü kimseye kaptırmıyorsunuz. Partneriniz veya sevdiğiniz kişiyle maddi kazançlarınızı birleştirebilir, gelir sağlayabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili yenilikler sizin için olağanüstü durumları getirecek. İletişimde sizi sevindirecek pozisyonlar yaşayacaksınız. Bu yıl tutulmaların üçü kişisel ve karşıt evinizde gerçekleşecek. İşinizle ilgili yükselmeler gündeme gelecek. Etkileyici konuşmalarınızla herkesi ikna edeceksiniz. Temmuz ve ekim arası disipline eden Satürn, finans evinizde ileri ve geri giderek para konusunda size ilginç fikirler vererek. Borçlarınızı kolay ödeyeceksiniz. Gizli tasarruflarınız artacak, geçmişten kalan alacaklarınızı tahsil edebilirsiniz. Maddi konularda yoğun istekleriniz var ve başarıyı elde edeceksiniz.





2020 Oğlak burcu iş hayatı

Siz Oğlaklar için sorumluluk yılları başlıyor. Enerjiniz değişiyor. Şimdiye kadar çok çalışmış ve karşılığını alamamış olanlarınız varsa onların zamanı. Satürn sayesinde ödüllenecekler. Hedeflerinizle ilgili konularda heyecanlarınız ön plana çıksa bile, oto kontrolünüz sizi tetikte tutacak. Satürn bu yıl dönüşümlü olarak kişisel ve finans eviniz Kova’ya geçerek size destek verecek. Gücünüzün farkındasınız. Engelleri atlatacaksınız. Kararlı ve temkinli hareket etmenize rağmen aile fertlerinin düşüncelerinin de hayatınızda yeri olacak. Bazılarınız baba mesleğini devir alabilir. Aileden kalan işlerin kazanç getirmesi mümkün. Oğlak burçları bilinçlenecek, bilginin efendisi olacaklar. Siz Oğlaklar yıllardır kendinizi çok fazla ortaya koymadınız. Artık bilginizle ortada olacaksınız, başarı sizi bekliyor. Bazı Oğlaklar bu yıl sıkça yurtdışına gidebilirler hatta bazıları tamamen ülke değiştirebilir. Hayal ettiklerini gerçekleştirecekler. Bilgi, kültür ve kariyerleriyle ortaya çıkacaklar. Bu yıl sahne sizin.





2020 Oğlak burcu aşk hayatı

Olağanüstü olaylar ilginizi çekecek, belki de yıllarca içinizde sakladığınız ve açığa çıkmasını beklediğiniz olayları tetikleyeceksiniz. Aşk bu yıl yine yoğun olacak. Değişim gezegeni Uranüs aşk ve sosyal evinizde yıllarca kalacak. Arzularınız baskın çıkacak ve gözü kara aşklar sizi bekliyor. Taşıdığınız değerlerin farkındasınız. Kendinizi teslim etmek istemiyor ve karşı tarafa bedel ödetmek istiyorsunuz, dikkatli olun. Temmuzda aile ve yuva evinizde ilerleyecek savaşçı Mars taşınmayı gündeme getirecek. Uzun bir Satürn dönemi geçirdiniz ve bu son turunuz. Bir zamanlar denge ve düzen der, başka bir şey demezdiniz. Bu yıl yaşam değerleriniz yükseliyor. Bireysel çalışmalarınızı destekleyici yolculuklar yapacaksınız. Yenilikler konusunda temkinli hareket edeceksiniz. Yaşam boyu mantığından ayrılamayan biri olarak içinizdeki kıpırdamalara anlam vermekte zorlanabilirsiniz. Ailenizi olduğu gibi kabul ettiğiniz zaman değişimlerden önemli dersler çıkaracaksınız.





2020 Oğlak burcu sağlık

Şubat,haziran ve ekim aylarında iletişim ve zeka gezegeni Merkür retrolarına dikkat edin. Ayrıca mayıs ve haziranda aşk gezegeni Venüs retro yapıyor. Eski sorunları gözden geçirmelisiniz. Eğer kendinizi yormaz ve sağlıklı yaşarsanız güçlü bedeniniz sorun yaratmayacak. Kişiliğinizle ilgili takıntılarınıza dikkat edin.





Yönetici Gezegeni: Satürn

Elementi: Toprak

Niteliği: Öncü

Rengi: Siyah, mavi

Taşı: Lal, ametist

Uğurlu gününüz: Cumartesi

Uğurlu sayısı: 2 ve 8

Başarı renginiz: Lacivert, sarı

Aşk renginiz: Pembe, uçuk mavi, yeşil

Sağlık renginiz: Uçuk sarı, mor, su yeşili

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