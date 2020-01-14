2020 Oscar adayları açıklandı

Son birkaç hafta içinde daha önce aday gösterilen (ve kazanan) filmlere dikkat ettiyseniz bazılarının öne çıktığını görmüşsünüzdür. Özellikle de 'Joker', 'Bir Zamanlar Hollywood'da' ve 'Parazit'... Bu üç yapımı, diğer önemli ödüllerde olduğu gibi yine başrolde görüyoruz. Charlize Theron, Laura Dern ve Brad Pitt gibi aktörler de mükemmel performanslarıyla adaylar arasında.

Todd Phillips’in Batman’in ezeli düşmanını psikolojik dram türünde işleyen filmi ‘Joker’ 11 adaylıkla öne çıkıyor.





10 dalda yarışan filmler

- Martin Scorsese’nin imzasını taşıyan mafya epiği ‘The Irishman’.

- Sam Mendes’in 1. Dünya Savaşı filmi ‘1917’.

- Quentin Tarantino’nun Hollywood hikâyesi ‘Bir Zamanlar Hollywood’da’.





Yönetmenlerin yarışı

Adaylıklarda en iyi yönetmen kategorisi, yarışın en sert geçen bölümlerinden. Bong Joon Ho (Parasite), Sam Mendes (1917), Todd Phillips (Joker), Martin Scorsese (The Irishman) ve Quentin Tarantino’nun (Bir Zamanlar Hollywood’da) aday olduğu yönetmen kategorisinde Greta Gerwig, ‘Little Women’la liste dışı kaldı. 5 yıldır olduğu gibi sadece erkek yönetmenler listeye girdi.





Bu yılki sürpriz

- Bu yılki Oscar adaylarının sürprizi ise Bong Joon-ho’nun geçen yıl Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye alan ve yılın en beğenilen filmlerinden birine dönüşen filmi ‘Parazit’in en iyi yabancı filmin yanı sıra en iyi film, yönetmen ve özgün senaryo gibi ada dallarda adaylık elde etmesi oldu. Böylece ‘Parazit’, listede İngilizce olmayan filmlerin ‘Roma’ gibi istisnalar dışında ender yakaladıkları bir başarı elde etti.

Ödüller 9 Şubat'ta sahiplerini bulacak.





EN İYİ ERKEK OYUNCU

Antonio Banderas : Pain and Glory

Leonardo DiCaprio : Once Upon a Time in Hollywood

Adam Driver : Marriage Story

Joaquin Phoenix : Joker

Jonathan Pryce: The Two Popes





EN İYİ KADIN OYUNCU

Cynthia Erivo : Harriet

Scarlett Johansson : Marriage Story

Saorise Ronan : Little Women

Charlize Theron : Bombshell

Renee Zellweger : Judy





EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Kathy Bates: Richard Jewell

Laura Dern: Marriage Story

Scarlett Johansson: Jojo Rabbit

Florence Pugh: Little Women

Margot Robbie: Bombshell





EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Tom Hanks : A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins: The Two Popes

Al Pacino: The Irishman

Joe Pesci : The Irishman

Brad Pitt : Once Upon a Time in Hollywood





EN İYİ YÖNETMEN

Martin Scorsese: The Irishman

Todd Phillips : Joker

Sam Mendes : 1917

Quentin Tarantino : Once Upon a Time in Hollywood

Bong Joon Ho : Parasite





EN İYİ FİLM

Ford v Ferrari : Disney/Fox

The Irishman: Netflix

Jojo Rabbit: Fox Searchlight

Joker: Warner Bros

Little Women: Sony

Marriage Story: Netflix

1917: Universal

Once Upon a Time in Hollywood : Sony

Parasite : Neon





EN İYİ KISA FİLM

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbor’s Window

Saria

A Sister





EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

Parasite

Corpus Christi

Honeyland

Les Miserables

Pain and Glory





EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

Joker

The Irishman

The Lighthouse

1917

Once Upon a Time in Hollywood





EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Taika Waititi (Jojo Rabbit)

Steve Zaillian (The Irishman)

Anthony McCarten (The Two Popes)

Greta Gerwig (Little Women)

Todd Phillips ve Scott Silver (Joker)





EN İYİ KURGU

Jojo Rabbit

Ford vs. Ferrari

The Irishman

Joker

Parasite





EN İYİ ANİMASYON KISA FİLM:

Dcera (Daughter) : Daria Kashcheeva

Hair Love: Mattew A. Cherry and Karen Rupert Toliver

Kitbull: Rosana Sullivan and Kathryn Hendrickson

Memorable: Bruno Collet and Jean-François Le Corre

Sister





EN İYİ ANİMASYON

Klaus

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Missing Link

Toy Story 4





EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Little Women

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Once Upon a Time in Hollywood





EN İYİ SES KURGUSU

Once Upon a Time in Hollywood

Ford v Ferrari

Joker

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker





EN İYİ SES MİKSAJI

Ad Astra

Ford vs. Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood





EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK

Marriage Story

Joker

Little Women

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker





EN İYİ BELGESEL

American Factory

The Cave

Edge of Democracy

For Sama

Honeyland





EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite





EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent: Mistress of Evil

1917





EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker





EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

Rian Johnson (Knives Out)

Noah Baumbach (Marriage Story)

Sam Mendes ve Krysty Wilson-Cairns (1917)

Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood)

Bong Joon Ho and Han Jin Won (Parasite)





EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

I’m Gonna Love Me Again - Elton John, Rocketman

I'm Standing With You - Breakthrough

Into the Unknown - Frozen 2

Stand Up - Harriet)





EN İYİ KISA BELGESEL

In the Absence

Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha