2020 Oscar adayları açıklandı
Uzun bir ödül sezonunun ardından 2020 Oscar adaylıkları nihayet açıklandı. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından dağıtılan 92’nci Oscar ödüllerinin adayları arasında ‘Joker’ 11 adaylıkla öne çıkıyor.
Son birkaç hafta içinde daha önce aday gösterilen (ve kazanan) filmlere dikkat ettiyseniz bazılarının öne çıktığını görmüşsünüzdür. Özellikle de 'Joker', 'Bir Zamanlar Hollywood'da' ve 'Parazit'... Bu üç yapımı, diğer önemli ödüllerde olduğu gibi yine başrolde görüyoruz. Charlize Theron, Laura Dern ve Brad Pitt gibi aktörler de mükemmel performanslarıyla adaylar arasında.
Todd Phillips’in Batman’in ezeli düşmanını psikolojik dram türünde işleyen filmi ‘Joker’ 11 adaylıkla öne çıkıyor.
10 dalda yarışan filmler
- Martin Scorsese’nin imzasını taşıyan mafya epiği ‘The Irishman’.
- Sam Mendes’in 1. Dünya Savaşı filmi ‘1917’.
- Quentin Tarantino’nun Hollywood hikâyesi ‘Bir Zamanlar Hollywood’da’.
Yönetmenlerin yarışı
Adaylıklarda en iyi yönetmen kategorisi, yarışın en sert geçen bölümlerinden. Bong Joon Ho (Parasite), Sam Mendes (1917), Todd Phillips (Joker), Martin Scorsese (The Irishman) ve Quentin Tarantino’nun (Bir Zamanlar Hollywood’da) aday olduğu yönetmen kategorisinde Greta Gerwig, ‘Little Women’la liste dışı kaldı. 5 yıldır olduğu gibi sadece erkek yönetmenler listeye girdi.
Bu yılki sürpriz
- Bu yılki Oscar adaylarının sürprizi ise Bong Joon-ho’nun geçen yıl Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye alan ve yılın en beğenilen filmlerinden birine dönüşen filmi ‘Parazit’in en iyi yabancı filmin yanı sıra en iyi film, yönetmen ve özgün senaryo gibi ada dallarda adaylık elde etmesi oldu. Böylece ‘Parazit’, listede İngilizce olmayan filmlerin ‘Roma’ gibi istisnalar dışında ender yakaladıkları bir başarı elde etti.
Ödüller 9 Şubat'ta sahiplerini bulacak.
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Antonio Banderas : Pain and Glory
Leonardo DiCaprio : Once Upon a Time in Hollywood
Adam Driver : Marriage Story
Joaquin Phoenix : Joker
Jonathan Pryce: The Two Popes
EN İYİ KADIN OYUNCU
Cynthia Erivo : Harriet
Scarlett Johansson : Marriage Story
Saorise Ronan : Little Women
Charlize Theron : Bombshell
Renee Zellweger : Judy
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Kathy Bates: Richard Jewell
Laura Dern: Marriage Story
Scarlett Johansson: Jojo Rabbit
Florence Pugh: Little Women
Margot Robbie: Bombshell
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Tom Hanks : A Beautiful Day in the Neighborhood
Anthony Hopkins: The Two Popes
Al Pacino: The Irishman
Joe Pesci : The Irishman
Brad Pitt : Once Upon a Time in Hollywood
EN İYİ YÖNETMEN
Martin Scorsese: The Irishman
Todd Phillips : Joker
Sam Mendes : 1917
Quentin Tarantino : Once Upon a Time in Hollywood
Bong Joon Ho : Parasite
EN İYİ FİLM
Ford v Ferrari : Disney/Fox
The Irishman: Netflix
Jojo Rabbit: Fox Searchlight
Joker: Warner Bros
Little Women: Sony
Marriage Story: Netflix
1917: Universal
Once Upon a Time in Hollywood : Sony
Parasite : Neon
EN İYİ KISA FİLM
Brotherhood
Nefta Football Club
The Neighbor’s Window
Saria
A Sister
EN İYİ ULUSLARARASI FİLM
Parasite
Corpus Christi
Honeyland
Les Miserables
Pain and Glory
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
Joker
The Irishman
The Lighthouse
1917
Once Upon a Time in Hollywood
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
Taika Waititi (Jojo Rabbit)
Steve Zaillian (The Irishman)
Anthony McCarten (The Two Popes)
Greta Gerwig (Little Women)
Todd Phillips ve Scott Silver (Joker)
EN İYİ KURGU
Jojo Rabbit
Ford vs. Ferrari
The Irishman
Joker
Parasite
EN İYİ ANİMASYON KISA FİLM:
Dcera (Daughter) : Daria Kashcheeva
Hair Love: Mattew A. Cherry and Karen Rupert Toliver
Kitbull: Rosana Sullivan and Kathryn Hendrickson
Memorable: Bruno Collet and Jean-François Le Corre
Sister
EN İYİ ANİMASYON
Klaus
How to Train Your Dragon: The Hidden World
I Lost My Body
Missing Link
Toy Story 4
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
Little Women
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
Once Upon a Time in Hollywood
EN İYİ SES KURGUSU
Once Upon a Time in Hollywood
Ford v Ferrari
Joker
1917
Star Wars: The Rise of Skywalker
EN İYİ SES MİKSAJI
Ad Astra
Ford vs. Ferrari
Joker
1917
Once Upon a Time in Hollywood
EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK
Marriage Story
Joker
Little Women
1917
Star Wars: The Rise of Skywalker
EN İYİ BELGESEL
American Factory
The Cave
Edge of Democracy
For Sama
Honeyland
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
The Irishman
Jojo Rabbit
1917
Once Upon a Time in Hollywood
Parasite
EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI
Bombshell
Joker
Judy
Maleficent: Mistress of Evil
1917
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
Avengers: Endgame
The Irishman
The Lion King
1917
Star Wars: The Rise of Skywalker
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
Rian Johnson (Knives Out)
Noah Baumbach (Marriage Story)
Sam Mendes ve Krysty Wilson-Cairns (1917)
Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood)
Bong Joon Ho and Han Jin Won (Parasite)
EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI
I’m Gonna Love Me Again - Elton John, Rocketman
I'm Standing With You - Breakthrough
Into the Unknown - Frozen 2
Stand Up - Harriet)
EN İYİ KISA BELGESEL
In the Absence
Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl
Life Overtakes Me
St. Louis Superman
Walk Run Cha-Cha