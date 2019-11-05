2020 otomobil vergisi ne kadar? İşte ödeyeceğiniz vergi

Eğer aracın tescil tarihi 01/01/2018 tarihinden önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV ödeniyor.

01/01/2018 ve sonrasında ilk tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre vergilendirme yapılıyor.

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre; 2020 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olarak belirlendi.

01/01/2018 öncesi tescil

Otomobil

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

2019 MTV’si: 861 lira

2020 MTV’si: 1055 lira

Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV’si: 1499 lira

2020 MTV’si: 1837 lira

Otomobil

1-3 yaş

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 2647 lira

2020 MTV’si: 3245 lira

Otomobil

1-3 yaş

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV’si: 4170 lira

2020 MTV’si: 5112 lira

Otomobil

4-6 yaş

0-1300 cc aralığı

2019 MTV’si: 600 lira

2020 MTV’si: 735 lira

Otomobil

4-6 yaş

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV’si: 1124 lira

2020 MTV’si: 1377 lira

Otomobil

4-6 yaş

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 2068 lira

2020 MTV’si: 2534 lira

Otomobil

4-6 yaş

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV’si: 3211 lira

2020 MTV’si: 3936 lira

Otomobil

7-11 yaş

0-1300 cc aralığı

2019 MTV’si: 336 lira

2020 MTV’si: 411 lira

Otomobil

7-11 yaş

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV’si: 652 lira

2020 MTV’si: 799 lira

Otomobil

7-11 yaş

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 1218 lira

2020 MTV’si: 1493 lira

Otomobil

7-11 yaş

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV’si: 1888 lira

2020 MTV’si: 2314 lira

01/01/2018 sonrası tescil

Otomobil

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

2019 MTV’si: 861 lira

2020 MTV’si: 1055 lira

Otomobil

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası

2019 MTV’si: 946 lira

2020 MTV’si: 1159 lira

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

2019 MTV’si: 1033 lira

2020 MTV’si: 1266 lira

Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

2019 MTV’si: 1499 lira

2020 MTV’si: 1837 lira

Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası

2019 MTV’si: 1649 lira

2020 MTV’si: 2021 lira

Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

2019 MTV’si: 1799 lira

2020 MTV’si: 2205 lira

Otomobil

1-3 yaş

1601-1800 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 lira

2019 MTV’si: 2911 lira

2020 MTV’si: 3568 lira

Otomobil

1-3 yaş

1601-1800 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

2019 MTV’si: 3176 lira

2020 MTV’si: 3893 lira

Otomobil

1-3 yaş

1801-2000 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 lira

2019 MTV’si: 4586 lira

2020 MTV’si: 5621 lira

Otomobil

1-3 yaş

1801-2000 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

2019 MTV’si: 5003 lira

2020 MTV’si: 6132 lira



