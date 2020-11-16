Magazin 2020 People’s Choice Ödülleri’nin kazananları belli oldu

2020 People’s Choice Ödülleri’nin kazananları belli oldu

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2020 People’s Choice Ödülleri’nin kazananları belli oldu

Bu yıl 46’ncısı düzenlenen People’s Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu. Jennifer Lopez 'Halkın İkonu' ödülünü alırken Tyler Perry’ye 'Halkın Şampiyonu' ödülü verildi.

16 Kasım 2020, Pazartesi 13:42 Son Güncelleme:
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1975 yılından bugüne her yıl düzenlenen, halkın kendi favorilerini seçtiği ödül töreni Pazar günü Los Angeles’te gerçekleşti. Ünlü şarkıcı Demi Lovato’nun ev sahipliği yaptığı gecede, sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. 

Günün önemli manşetleri için tıkla

Gecenin kazananlarının listesi şöyle:

Moda İkonu Ödülü: Tracee Ellis Ross

2020’nin En İyi Filmi: Bad Boys For Life

2020’nin En İyi Komedi Filmi: The Kissing Booth 2

2020’nin En İyi Aksiyon Filmi: Mulan

2020’nin En iyi Drama Filmi: Hamilton

2020’nin En İyi Aile Filmi: Onward

2020’nin Erkek Film Yıldızı: Will Smith

2020’nin Kadın Film Yıldızı: Tiffany Haddish

2020’nin Drama Filmi Yıldızı: Lin-Manuel Miranda

2020’nin Komedi Filmi Yıldızı: Joey King

2020’nin Aksiyon Filmi Yıldızı: Chris Hemsworth

Yılın Programı: Grey’s Anatomy

Yılın Drama Dizisi: Riverdale

Yılın Komedi Dizisi: Never Have I Ever

Yılın Realite Programı: Keeping Up with the Kardashians

Yılın Yarışma Programı: The Voice

Yılın Erkek TV Yıldızı: Cole Sprouse

Yılın Kadın TV Yıldızı: Ellen Pompeo

Yılın Drama TV Yıldızı: Mandy Moore

Yılın Komedi TV Yıldızı: Sofia Vergara

Yılın Gündüz Programı: The Ellen DeGeneres Show

Yılın Gece Programı: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Yılın Yarışma Yarışmacısı: Gigi Goode

Yılın Realite Programı Yıldızı: Khloe Kardashian

Yılın Erkek Sanatçısı: Justin Bieber

Yılın Kadın Sanatçısı: Ariana Grande

Yılın Grubu: BTS

Yılın Şarkısı: Dynamite (BTS)

Yılın Albümü Map of the Soul: 7 (BTS)

Yılın Country Sanatçısı: Blake Shelton

Yılın Latin Sanatçısı: Becky G

Yılın Yeni Sanatçısı: Doja Cat

Yılın Müzik Videosu: Dynamite (BTS)

Yılın İş birliği şarkısı: WAP (Cardi B feat. Megan Thee Stallion)

Yılın Soundtrack Şarkısı: Only the Young (Taylor Swift– Miss America)

Yılın Sosyal Yıldızı: Emma Chamberlain

Yılın Sosyal Ünlüsü: Ariana Grande

Yılın Hayvan Yıldızı: Doug the Pug

Yılın Stil Yıldızı: Zendaya

Yılın Oyun Değiştiricisi: LeBron James

Yılın Pop Podcast’i: Anything Goes with Emma Chamberlain

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