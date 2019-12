Ünlü İtalyan fotoğrafçı Paolo Roversi, kısa bir sanat filmi eşliğinde Juliet’in özünü arıyor. Paolo Roversi tarafından fotoğraflanan “Looking for Juliet” (Juliet’i Aramak) temalı 2020 Pirelli Takvimi, Verona’daki Teatro Filarmonico’da dünyaya tanıtıldı. Bu yıl kısa bir filmin eşlik etmesiyle takvim, ilk kez fotoğrafçılığı sinemayla buluşturuyor. 18 dakikalık kısa filmde yönetmen olarak kendisini canlandıran Paolo Roversi, Juliet rolü için adaylarla görüşüyor. Her aday, çok yönlü bir karakteri değişik duygular ve ifadelerle canlandırmak için yönetmenin objektifinin önünden geçiyor. Shakespeare'in zamansız trajedisinden ilham alan ve “Her kadının içinde bir Juliet vardır” diyen Paolo Roversi, bu yıl 47. edisyonu yayımlanan The Cal™ için kahramanlar olarak Claire Foy, Mia Goth, Chris Lee, Indya Moore, Rosalía, Stella Roversi, Yara Shahidi, Kristen Stewart ve Emma Watson ile çalıştı.

Kristen Stewart

Senaryo iki aşamada gelişiyor. İlk aşamada, kahramanların makyajları veya kostümleri olmadan sete geldikleri görülüyor. Roversi ile oturup proje hakkında konuşan her aday, rol için seçilmeyi istiyor, yönetmene kendi deneyimlerini ve Juliet'i gözünde nasıl canlandırdığını anlatıyor, böylece kendisine dair gizli ve özel yönlerini açığa çıkarıyor. İkinci aşamada, adaylar Shakespeare’in kahramanına katacakları kişisel yorumlara dönüşmeleri için tasarlanan kostümleri giyiyorlar. Gerçeğin ve kurgunun birbirinin peşinden gittiği, farklılıklarının tıpkı puslu bir fotoğraftaki gibi bulanıklaştığı bir hikaye anlatma fikrinden yola çıkılıyor.





'Seven bir kadının ruhunu bulmaya çalışıyordum'

Roversi takvimi anlatırken şunları aktarıyor: “Juliet'i ararken masumiyet, güç, güzellik, duyarlılık ve cesaret yani seven bir kadının tüm nitelikleriyle dolu saf bir ruhu bulmaya çalışıyordum. Juliet’in ışığını Emma ve Yara’nın, Indya ve Mia'nın jestlerinde ve sözlerinde, Kristen ve Claire'in gülüşlerinde ve gözyaşlarında, Chris ve Rosalia’nın seslerinde ve müziklerinde, Stella'nın masumiyetinde buldum. Her kadının içinde bir Juliet vardır. Ve ben onu daima arayacağım.”

Indya Moore

Çekimler Paris'te yapıldı

Çekimleri mayıs ayında gerçekleşen 2020 Pirelli Takvimi ilk defa bir İtalyan fotoğrafçı tarafından yaratıldı. Çekim mekanları olarak genç kadının talihsiz kaderiyle daima ilişkilendirilen Verona ve Roversi'nin kırk yıldır yaşadığı Paris seçildi.

Rosalia

Uzun yıllardır opera tutkunu olan Roversi, librettolardan ilham alan benzersiz grafik tasarımlı bir eser yaratmak istedi. 132 sayfalık 2020 Takvimi’nin kapağında aylık takvim, iç sayfalarda ise Shakespeare’in Romeo ve Juliet'inden bölümler ile hikayenin kahramanlarının ve Verona şehrinin renkli ve siyah beyaz 58 fotoğrafı yer alıyor. Kapak açıldığında evreni temsil eden gök kubbe çizimi ortaya çıkıyor ve Juliet'in öyküsünü çevreleyerek ebedileştiriyor.

Emma Watson

Ön ve arka kapaklarında takvimin kendi fontunda altın renkli olarak Juliet’in doğum tarihi, Romeo ile ilk buluşması, düğünleri ve ölümleri yer alıyor. Bu tarihler, isimleri kapağa serpiştirilen Takvim yıldızlarının doğum tarihleriyle tamamlanıyor ve takımyıldızlarla birlikte adeta şiirsel bir gök kubbe yaratılıyor.

Chris Lee

Fotoğraf ve film çekimlerinin pek çok kamera arkası anı, ayrıca 2020 Pirelli Takvimi’nin karakterleri ve kulis hikayeleri, www.pirellicalendar.com adresinde yer alıyor. İnternet sitesinin bu özel sayfalarında 50 yılı aşkın The Cal™ tarihi, filmler, röportajlar, fotoğraflar ve şimdiye dek yayımlanmamış metinler bulunuyor.

Claire Foy

Pirelli takvimi hakkında

Pirelli Takvimi, lastik markası Pirelli’nin İngiltere’deki yan kuruluşu Pirelli tarafından 1964 yılından beri hazırlanıyor. Takvim, ilk olarak ise yurt içindeki rekabette Pirelli’yi öne çıkarmak amacıyla yaratıldı. 1960’lı yıllarda Pirelli takvimi, aslında takvimin adına uygun bir şekilde Pirelli ürünlerinin de fotoğrafın içinde kullanıldığı görsellerden oluşmaktaydı. Amaç sadece fotoğraf ve ünlü kadınları kullanarak Pirelli’nin ürünlerine dikkat çekmekti. Yıllar geçtikçe odak noktası Pirelli ürünlerini kullanmaktan çıktı; Pirelli artık sadece takvimin sponsoru olarak anılıyor.

Yara Shahidi

Dönemin petrol krizi sebebiyle 1963 yılından 1974 yılına kadar devam eden takvim, 1975 yılından 1983 yılına kadar bir mola veriyor. ‘Süpermodel’ kavramının hayatımıza giriş yaptığı 80’ler ve 90’larda ise Pirelli takvimi ara verdiği döneme rağmen tüm görkemiyle koleksiyonerler ve basının odak noktası olmaya kaldığı yerden devam etti.

Mia Goth

Naomi Campbell, Kate Moss gibi dönemin ‘supermodellerinin’ sayfalarını süslediği takvime aslında moda ve mankenlik dünyasının aklınıza gelebilecek her fenomen ismi mutlaka bir kere yer almıştır. Fotoğrafçılar da en az içinde yer alanlar kadar fenomen isimler. Terry Richardson, Patrick Demarchelier, Mert & Marcus ve Mario Testino gibi isimler sık sık takvim için çekim yapmış olan ünlü fotoğrafçılar.