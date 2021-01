2020 Steam Ödülleri belli oldu

2020 Steam Ödülleri için oylama 2020 bitmeden önce başlamıştı. Oyuncular, Steam üzerinden 11 farklı kategoride aday olan oyunlardan birine oy verdi. 2021 yılına girmemiz ile birlikte Steam, 2020 Steam Ödülleri'nin kazananları yine Steam tarafından açıklandı. Kazananlar arasında sürpriz yapımlar olduğu gibi, kazanması pek de sürpriz olmayan isimler de vardı.

Steam Ödülleri'nde ''Yılın Oyunu'' ödülü Rockstar Games'in GTA 5 ile birlikte yaptığı en iyi oyunlardan birisi olarak gösterilen Red Dead Redemption 2'ye gitti. Steam Topluluğu, Aralık 2019'da Steam'e eklenen, 2019 Steam Ödülleri'ne son anda çıktığı için aday olamayan Red Dead Redemption 2'yi 2020'de yılın oyunu seçti. RDR 2'nin rakipleri ise Hades ve Doom Eternal gibi iddialı yapımlardı.

2020 Steam Ödülleri'nin diğer kazananları ise şöyle:

Yılın Oyunu: Red Dead Redemption 2

Yılın VR Oyunu: Half Life: Alyx

Aşk ile Devam Ettirilen: Counter Strike: Global Offensive

Arkadaşlarla Daha Zevkli: Fall Guys: Ultimate Knockout

En Yenilikçi Oynanış: Death Stranding

Zengin Hikâyeye Sahip Üstün Oyun: Red Dead Redemption 2

Kötü Olduğunuz En İyi Oyun: Apex Legends

Üstün Görsel Stil: Ori and the will of the Wisps

En İyi Oyun Müziği: Doom Eternal

Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın: The SIMS 4