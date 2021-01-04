2020 Steam Ödülleri belli oldu
Steam, 2020'nin en iyilerinin oyuncular tarafından belirlendiği 2020 Steam Ödülleri'nin kazananlarını açıkladı. Rockstar Games tarafından geliştirilen Red Dead Redemption 2, Aralık 2019'de yayınlanmasına rağmen 2020'de Yılın Oyunu seçildi.
04 Ocak 2021, Pazartesi 11:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
2020 Steam Ödülleri için oylama 2020 bitmeden önce başlamıştı. Oyuncular, Steam üzerinden 11 farklı kategoride aday olan oyunlardan birine oy verdi. 2021 yılına girmemiz ile birlikte Steam, 2020 Steam Ödülleri'nin kazananları yine Steam tarafından açıklandı. Kazananlar arasında sürpriz yapımlar olduğu gibi, kazanması pek de sürpriz olmayan isimler de vardı.
Steam Ödülleri'nde ''Yılın Oyunu'' ödülü Rockstar Games'in GTA 5 ile birlikte yaptığı en iyi oyunlardan birisi olarak gösterilen Red Dead Redemption 2'ye gitti. Steam Topluluğu, Aralık 2019'da Steam'e eklenen, 2019 Steam Ödülleri'ne son anda çıktığı için aday olamayan Red Dead Redemption 2'yi 2020'de yılın oyunu seçti. RDR 2'nin rakipleri ise Hades ve Doom Eternal gibi iddialı yapımlardı.
2020 Steam Ödülleri'nin diğer kazananları ise şöyle:
Yılın Oyunu: Red Dead Redemption 2
Yılın VR Oyunu: Half Life: Alyx
Aşk ile Devam Ettirilen: Counter Strike: Global Offensive
Arkadaşlarla Daha Zevkli: Fall Guys: Ultimate Knockout
En Yenilikçi Oynanış: Death Stranding
Zengin Hikâyeye Sahip Üstün Oyun: Red Dead Redemption 2
Kötü Olduğunuz En İyi Oyun: Apex Legends
Üstün Görsel Stil: Ori and the will of the Wisps
En İyi Oyun Müziği: Doom Eternal
Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın: The SIMS 4