2020 tatil takvimi (2020 resmi tatiller)
2020 Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ile milli bayram tarihleri belli oldu. Yapılan takvim çalışmasının netleşmesiyle birlikte 2020 yılında yapılacak tatil sayısı ve iş günleri de tespit edilmiş oldu.
2020 resmi tatil günlerinin hangi güne denk geleceği yapılan takvim çalışmalarıyla netleşti.
En dikkat çeken ayrıntı ise dini bayramların başlangıç günü dikkate alındığında 9 günlük bayram tatili ihtimalinin ortadan kalkması.
Hafta sonu izni yıllık kaç gün?
2019 yılı takvimine göre bazı özel sektör çalışanları ve kamu personelleri 2020 yılında 106 gün cumartesi ve pazar günü olmak üzere hafta sonu izni kullanılacak.
Bunlara ek olarak bazı özel sektör çalışanları ve kamu personelleri cumartesi ve pazar gününün dahil olmasıyla birlikte 15.5 gün bayram tatili yapacak.
248.5 gün çalışılacak
Cumartesi ve pazar hariç sayılırsa 10.5 gün resmi tatil izni yapılmış olacak.
2020 yılında hafta sonları ve bayram tatilleri çıktıktan sonra toplamda 248.5 gün çalışma yapılması bekleniyor.
9 gün tatil ihtimali hayal
Bakanlar Kurulu kararıyla bazı bayram tatillerinin uzatılması gündeme gelebilir. Ancak, 2020 Ramazan Bayramı’nın Pazar günü, Kurban Bayramı’nın da Cuma günü başlıyor olması bu ihtimali oldukça düşürdü. Yani 9 günlük bayram tatili ihtimali bu yıl hayal gibi...
2020 resmi tatil günleri:
1 Ocak 2020 – Yılbaşı: Çarşamba
23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Perşembe
1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü: Cuma
19 Mayıs 2020 - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Salı
Ramazan Bayramı: 24 Mayıs – 26 Mayıs (Pazar – Salı)
Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma – 3 Ağustos Pazartesi
30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı: Pazar
29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı. Cuma
15 tatil ne zaman?
Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.
Yaz tatili ne zaman?
İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.
13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline geçilecek.
Ramazan Bayramı ne zaman? Kaç gün?
23 Mayıs Cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi
24 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı 1.gün
25 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün
26 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 3.gün
Kurban Bayramı ne zaman kaç gün?
30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arifesi
31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1.gün
1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2.gün
2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3.gün
3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4.gün