2020 tatil takvimi (2020 resmi tatiller)

2020 resmi tatil günlerinin hangi güne denk geleceği yapılan takvim çalışmalarıyla netleşti.

En dikkat çeken ayrıntı ise dini bayramların başlangıç günü dikkate alındığında 9 günlük bayram tatili ihtimalinin ortadan kalkması.

Hafta sonu izni yıllık kaç gün?

2019 yılı takvimine göre bazı özel sektör çalışanları ve kamu personelleri 2020 yılında 106 gün cumartesi ve pazar günü olmak üzere hafta sonu izni kullanılacak.

Bunlara ek olarak bazı özel sektör çalışanları ve kamu personelleri cumartesi ve pazar gününün dahil olmasıyla birlikte 15.5 gün bayram tatili yapacak.

248.5 gün çalışılacak

Cumartesi ve pazar hariç sayılırsa 10.5 gün resmi tatil izni yapılmış olacak.

2020 yılında hafta sonları ve bayram tatilleri çıktıktan sonra toplamda 248.5 gün çalışma yapılması bekleniyor.

9 gün tatil ihtimali hayal

Bakanlar Kurulu kararıyla bazı bayram tatillerinin uzatılması gündeme gelebilir. Ancak, 2020 Ramazan Bayramı’nın Pazar günü, Kurban Bayramı’nın da Cuma günü başlıyor olması bu ihtimali oldukça düşürdü. Yani 9 günlük bayram tatili ihtimali bu yıl hayal gibi...

1 Ocak 2020 – Yılbaşı: Çarşamba

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Perşembe

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü: Cuma

19 Mayıs 2020 - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Salı

Ramazan Bayramı: 24 Mayıs – 26 Mayıs (Pazar – Salı)

Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma – 3 Ağustos Pazartesi

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı: Pazar

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı. Cuma

15 tatil ne zaman?

Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

Yaz tatili ne zaman?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.

13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline geçilecek.

Ramazan Bayramı ne zaman? Kaç gün?

23 Mayıs Cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi

24 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı 1.gün

25 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün

26 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 3.gün

Kurban Bayramı ne zaman kaç gün?

30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4.gün



