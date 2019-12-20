Disipline eden gezegen Satürn ve köklü değişimler gezegeni Plüton aile ve yuva evinizde ilerleyecek. Terazi burcu olarak finans konularına dikkat etmelisiniz. Abartılı harcamalardan bütçeniz olumsuz etkilenecek. Büyük miktarda kimseye borç vermeyin ve kefil olmayın. Yatırım konusunda, partnerinizin ve işbirliği yaptığınız kişilerin düşüncelerinden olumlu etkileneceksiniz. Severek yaptığınız işler başarıyı getirirken, para kazanma konusunda da şanslı olacaksınız. Birçoğunuz maddi konulardaki başarınızı çevresel faktörlerle birleştirecek, ortaklık yapacak. Sizi rahatlatan ve kişiliğinizi vurgulayan işler için her çılgınlığa hazırsınız. İş birliği yaptığınız kişiler üzerinde etkinlik sağlayacaksınız. Bu ilişkiler nedeniyle fazla sorumluluk yüklenebilirsiniz. Altı tutulmanın üçü aile, yuva, kariyer ve meslek evinizden size farklı çevreler sunacaktır. Diğer üç tutulma iletişim evinizin sınırlarını genişletecek, çok daha fazla bilgili olacaksınız.





2020 Terazi burcu iş hayatı

29 Haziran’dan sonra savaşçı gezegen Mars karşıt evinizde hareket etmeye başlıyor. Bolluk bereket gezegeni Jüpiter ve disipline eden Satürn, sürprizler yapan Plüton, aşk gezegeni Venüs, Oğlak burcunda aileyle ilgili özel durumları ortaya çıkaracak. Bu olaylar finans konusunda başarılı olmanız için sizi zorlayacak. Çevrenizden de gereken desteği göreceksiniz. Ekonomik açıdan yaptığınız çalışmalar, kendinizi yetiştirmek için gösterdiğiniz çabalar olumlu sonuç verecek. Sahip olduğunuz mal ve mülk daha bir değer kazanacak. Borçlarınızı ödeme konusunda zorluklar yaşamayacaksınız. Miras yoluyla yeni kazanımlar olabilir. Partnerinizle, mayısta para konularında ortak çalışmalar içinde olacaksınız. Risk taşıyan işleri cesaretle ele alacaksınız. Yeni atılımlar sizi bekliyor. Küçük hayal kırıklıklarından asla etkilenmeyeceksiniz. Bu devrede partnerinizle çatışmalar ve tartışmalar yaşayabilirsiniz. Finans konularında başarınız yıl boyunca devam edecek. Temmuz ayında iş değişimleri olabilir. Gayrimenkul ve maddi ilişkilerinizle ilgili yazılı anlaşmalar yapabilirsiniz.





2020 Terazi burcu aşk hayatı

Bu yıl Terazi burcu kadını ve erkeği olarak yabancı ülkelerle ilgili şansınızı deneyeceksiniz. Mart ve ekim arasında Satürn aşk evinizde ilerleyerek tekrar geri gidecek ve yaşamınızı akılcı şekilde denetlemenizi sağlayacak. Temmuz’dan yıl sonuna kadar savaşçı Mars, karşıt evinizde sert rüzgarlar estirecek. Güç savaşları içinde olacaksınız. İlişkilerinizde rakiplerinizle savaşacaksınız. Ayrıca entelektüel yönlerinizi ortaya çıkaracak, aynı meslekten kişilerle aranızda çekim meydana gelebilir. Kariyerinizle ilgili duygu değişimleri yaşarken, yaşama daha keskin bakacaksınız. Derin dostlukların temellerinin de atılacağı günler yaşayabilirsiniz. İş arkadaşlıklarının aşka dönüşmesi ve uzun sürecek birlikteliklerin gündeme gelmesi söz konusu olacak. Geçtiğimiz yıllarda ev ve ailenizi ilgilendiren konularda 4’üncü eviniz çok güçlü değildi, büyük değişimler olmadı. Ama Jüpiter bu yıl birçok değişim getirecek. Ev ve aile ile ilgili ekstra sorumluluklar alacaksınız.





2020 Terazi burcu sağlık

Terazi burçları olarak yılın ilk yarısında sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Oğlak’ta ilerleyen Satürn ve Plüton sizi zorlayabilir. Ailenizin yaşlılarının sağlık sorunlarıyla uğraşabilirsiniz. Değişim gezegeni Uranüs 8’inci evinizde ilerliyor. Size sürpriz bir sorun çıkartabilir. Ayaklarınızın sağlığına özen gösterin. Her konuda stresten uzak kalın. Tüm bunlar yılın sonlarına doğru düzelecek.

Yönetici Gezegeni: Venüs

Elementi: Hava

Niteliği: Öncü

Rengi: Açık pembe, turkuaz

Taşı: Opal

Uğurlu gününüz: Cuma

Uğurlu sayısı: 6

Başarı renginiz: Sarı, mavi, beyaz

Aşk renginiz: Turkuaz, mavi, yeşil

Sağlık renginiz: Lacivert, somon rengi

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