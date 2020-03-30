Diğer Sporlar 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceği tarih belli oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceği tarih belli oldu

Diğer Sporlar

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceği tarih belli oldu

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, yeni tip corona virüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenleneceğini açıkladı.

30 Mart 2020, Pazartesi 22:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) internet sitesinden yapılan açıklamada, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Paralimpik Komitesi ve Japonya hükümet temsilcilerinin, 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan ve yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenmesini kararlaştırdığı belirtildi.

Tokyo'da 25 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 2020 Paralimpik Oyunları'nın ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacağı aktarıldı.

AA

İlgili Haberler
2020 Tokyo Olimpiyatları resmen ertelendi


Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hatice Kübra İlgün, İrem Yaman'a cevap verdi: Hak eden kazandı