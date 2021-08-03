2020 Tokyo Olimpiyatları futbol branşında ilk finalist Brezilya
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları erkekler futbol yarı finalinde Brezilya ile Meksika karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatmaları golsüz tamamlanan maçta, Meksika'yı penaltılar sonucu 4-1 mağlup eden Brezilya adını finale yazdırdı.
03 Ağustos 2021, Salı 17:36 Son Güncelleme:
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Finale çıkma veren iki ekibin zorlu karşılaşmasında 90 dakikada eşitlik bozulmadı. 90 dakikanın sonunda 0-0'lık eşitlik değişmeyince maç uzatmalara gitti.
Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona eren karşılaşmada kazananı penaltılar belirledi.
Penaltı atışlarında Brezilya, Meksika'yı 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Son olimpiyat şampiyonu Brezilya, üst üste ikinci kez zafere ulaşmaknın hesaplarını yapıyor.
Brezilya'nın finaldeki rakibi Japonya - İspanya maçının galibi olacak. Kaybeden taraf ise bronz madalya için Meksika ile karşılaşacak.
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