2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 10. gününde milli güreşçi Yasemin Adar, serbest stil 76 kiloda bronz madalya kazandı. Sabah saatlerinde Makuhari Messe’deki repesaj maçında Tunuslu Zaineb Sghaier’i tuş eden milli güreşçi Yasemin Adar, üçüncülük maçına çıkmaya hak kazanmıştı. Serbest stil 76 kiloda Kırgız Aiperi Medet Kyzy ile karşılaşan Yasemin, rakibini tuşla mağlup ederek bronz madalya elde etti.

Milli güreşçimiz Adar, güreşte ülke tarihinin madalya kazanan ilk kadın sporcusu olmayı başardı.

Yasemin Adar’ın bu madalyasıyla birlikte Tokyo’da kazandığımız madalya sayısı 5’e yükseldi.

Olimpiyat madalyalı sporcumuz, müsabaka sonrasında yaptığı açıklamada, “Eylül ayında düğünüm var, her şeyi olimpiyat için ertelemiştim. Kadın güreşine emek veren herkese ve özellikle de aileme çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler Milli güreşçi Rıza Kayaalp bronz madalya kazandı



