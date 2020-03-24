2020 Tokyo Olimpiyatları resmen ertelendi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile Şinzo Abe arasındaki görüşme sona erdi. IOC, resmi açıklamayı yaparak olimpiyatları 1 sene erteledi.

Tüm dünyayı etkisi altına olan corona virüsü (COVID-19) sebebiyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi Dick Pound, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 1 yıl erteleneceğini açıkladı.

Daha önce Britanya Olimpiyat Birliği başkanı, yaptığı açıklama ile Büyük Britanya olarak Tokyo'ya takım göndermeyeceklerini duyurmuş; Avustralya ve Kanada da Japonya'da yer almayacaklarını açıklamıştı.

USA Today'e konuşan Pound, "IOC sahip olduğu bilgilere dayanarak erteleme kararı aldı. İleriye dönük parametreler belirlenmedi, ancak oyunlar 24 Temmuz'da başlamayacak bildiğim kadarıyla. IOC yakın zamanda sonraki adımları açıklayacak ve bu aşamalı şekilde olacak " demişti.